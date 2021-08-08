سيال: استمرار توقف التموين بالماء الشروب عبر 9 بلديات بالعاصمة  

كشفت شركة المياه والتطهير، سيال، عن استمرار توقف عملية التزويد بالمياه عبر 9 بلديات بالعاصمة، بسبب أشغال إصلاح العطب الثاني للقناة الرئيسية.

وأوضحت الشركة، الأحد، في بيان لها أن العطب الثاني حدث عقب استئناف الخدمة التدريجية للقناة الرئيسية لنقل المياه من قاريدي نحو هياكل الري ببوزريعة صباح الأحد، مما تطلب الوقف الفوري للضخ في هذه القناة.

وحسب الشركة، فقد تم إنجاز عمليات الحفر من طرف الفرق المختصة من أجل مباشرة عمليات إصلاح التسرب الثاني التي سيتم إنهاؤها الاثنين بداية من الساعة 17:00 مساء.

وتبقى عملية التزويد في أحياء البلديات التسعة أدناه متوقفة إلى غاية إنهاء الأشغال.

وتؤكد الشركة أنه سيتم عند استئناف عملية التزويد بالمياه الشروب سيتم تزويد بلديات بولوغين (حي زغارة) رايس حميدوا (حي سيدي الكبير)، بني مسوس (كليا)، الشراقة ودالي إبراهيم الاثنين بداية من الساعة 22:00 مساء.

سيال: وقف عملية التزويد بالمياه الشروب بهذه البلديات في العاصمة

وكانت شركة المياه والتطهير للجزائر “سيال” قد أعلنت عن توقف التزود بالماء الشروب عبر 9 بلديات بالعاصمة بسبب أشغال على مستوى قناة رئيسية لنقل المياه.

وأوضحت سيال في بيان لها أن التوقف سيكون السبت بداية من الساعة 03:00 صباحا إلى الساعة 05:00 صباحا من يوم الأحد 08 أوت 2021 (لمدة 22 ساعة).

وأوضحت الشركة أن هذه الأشغال المقامة على مستوى الطريق الولائي 116، بجانب حديقة الألعاب بحيدرة، ستتسبب في وقف عملية التزويد بالمياه الشروب على مستوى أحياء البلديات المذكورة أدناه وستؤدي لتعديل برنامج التوزيع ساري المفعول فيها بعد إنهاء الأشغال واستئناف الخدمة من جديد.

– بلدية بوزريعة.

– بلدية بن عكنون (الطريق الوطني 11، الأسفودال، مصطفى خالف).

– بلدية بني مسوس.

– بلدية واد قريش (بوفريزي).

– بلدية دالي إبراهيم (جزئيا).

– بلدية الشراقة (جزئيا).

– بلدية بولوغين (حي زغارة).

– بلدية رايس حميدوا (حي سيدي الكبير).

– بلدية الأبيار (حي المنظور، شارع لويس روجيه وجسر الشمس).

وأضاف بيان شركة المياه أن عملية التزويد بالمياه الشروب ستعود تدريجيا خلال ليلة الأحد 08 أوت إلى يوم الإثنين 09 أوت 2021.

توقيف عملية التزود بالمياه بالقبة الاثنين 2 أوت

وقامت شركة المياه والتطهير للجزائر سيال، الإثنين 2 أوت الجاري، بأشغال تصليح قناة رئيسية لنقل المياه.

وجاء في بيان للشركة: تقام هذه الأشغال على مستوى بلدية القبة، وستتسبب في وقف عملية التزويد بالمياه الشروب بالأحياء التالية:

-بلدية القبة جزئيا (حضيرة بن عمار، حي جيلالي اليابس، حي الباهية، شارع حنفي هجرس، الجزء الأيمن للطريق الولائي 14، حي 648 مسكن، حي 286 مسكن، مزرعة ديسكا، شارع 04 الضفة البيضاء، لاكادات، حي البدر، حي غريغوري، مزرعة جاييس).

وتؤكد سيال لزبائنها القاطنين في أحياء البلدية المعنية بأنّ عملية إعادة التزويد بالمياه الشروب ستستأنف تدريجيا عند نهاية الأشغال.