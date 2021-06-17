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الجزائر

سيال: اضطرابات في توزيع المياه عبر عدة بلديات بالعاصمة

الشروق أونلاين
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سيال: اضطرابات في توزيع المياه عبر عدة بلديات بالعاصمة

أعلنت شركة المياه والتطهير للجزائر “سيال”، عن تذبذب في عملية التزويد  بالماء الشروب بعدة بلديات بالجزائر العاصمة، وهذا عقب وقوع خلل كهربائي على مستوى محطة رئيسية للإنتاج.

وأوضحت الشركة، في بيان لها، الأربعاء، على صفحتها الرسمية عبر فيسبوك، أن البلديات المتضررة من هذا الاضطراب هي: بئر خادم، جسر قسنطينة، الشراقة، دالي إبراهيم، بوزريعة، بني مسوس، رايس حميدو، زغارة (بولوغين)، وجزء من بلدية بن عكنون.

وأكد بيان الشركة أن هذا الاضطراب ناتج عن خلل كهربائي في محطة  الانتاج الرئيسية بقاريدي بالقبة.

 وأوضحت سيال أن استئناف عملية تزويد المواطنين بالماء سيكون تدريجيا بعد انتهاء معالجة الخلل على مستوى المحطة الرئيسية.

الحكومة تسحب ملف تسيير المياه بالجزائر العاصمة من سيال

وكانت الحكومة قد قررت سحب ملف توزيع المياه بالجزائر العاصمة، من شركة سيال وتكليف مديرية الموارد المائية بالمهمة، تحت اشراف والي العاصمة، وذلك بعد تكرار أزمة تذبذب التوزيع خلال الأيام الماضية.

وجاء في بيان لوزارة الموارد المائية يوم 11 جوان 2021 إنه “تبعا للتذبذبات التي عرفتها بعض احياء الجزائر العاصمة، قرر السيد وزير الموارد الماءية توقيف مديري التوزيع و الإنتاج لشركة سيال وًقرر تكليف السيد مدير الموارد المائية لولاية الجزائر بالتسيير تحت سلطة السيد والي ولاية الجزائر”.

سيال تلغي برنامج توزيع المياه الجديد

ويوم 17 ماي قررت شركة توزيع المياه والتطهير” سيال” التراجع عن برنامج جديد يقضي بتقليص ساعات توزيع المياه بالعاصمة بداية من الثلاثاء.

وجاء في بيان ثان للشركة إنه تقرر الإبقاء على البرنامج القديم لتوزيع المياه بالعاصمة وإلغاء القرار المعلن سابقا.

وحسبها: نحيطكم علما أن برنامج توزيع المياه الشروب المسطر يوم 7 أفريل 2021، خلال شهر رمضان للجزائر العاصمة يبقى سائر المفعول ولن يتم تغييره.

وكانت سيال أعلنت في بيان لها، الاثنين، أن تزويد العاصمة بالماء الشروب سيكون يوميا وبصفة منتظمة من منتصف النهار إلى الساعة 20:00 ليلا.

وأكدت الشركة أنها سطرت برنامجا استعجاليا لضمان توفير المياه للمواطنين والحفاظ على هذه المادة الحيوية.

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التعليقات
12
  • Moh

    من سيئ الى الاسوء!!!

    0
  • احمد

    في احياء بالعاصمه قبل يومين وصل الماء الحاديه عشر صباحا و قطع بعدها بساعتين اي هناك قطع 22 ساعه هذا بالعاصمه !! هل الحكومه لا تعلم ما يحصل بعاصمتها ؟ ام انه السكوت و قبول الوضع و عندما يتزايد الغضب بالشارع يحاولون لملمه الامور باقاله مسؤول و كانه هو المتسبب بالقطع . غالب العاصمه تزود بماء من محطات تحليه ماء البحر و بالتالي لا علاقه لها بمخزون السدود و نقص الامطار . المشكله هي استهتار المسؤولين و معرفتهم المسبقه بان عقابهم سيكون تافها و سينقلون الى مناصب اخرى لانه لو كان اي مسؤول يدخل السجن لسنوات عند تقصيره ما فعلوا هذا بالشعب .

    6
  • جزاءري

    تجيبوا جزايريين يسيروها . تزاقات . يسيروها كيما البلدية ولا كيما الدائرة ولا كيما مكاتب الضمان الاجتماعي . يعني يسيروها بلانفرماتيك بالصح كل ما تروح يقولو لك الريزو راه حابس. استنى . ما زال ما جاء . ماهوش هنا . السمانة الاخرى . كلش فلو ما يبان والو رغم الرقمنة . ذرك الماء يولي ماكاش قاع .

    4
  • Algérien

    Qu'en est il des autres régions du pays? On ne nous a pas dit que le ministère des ressources en eau ne gère que la capitale. Qu'en est il des responsables de l'ADE? Dans notre cas, on avait droit a 8h/48h d'eau !!! et aujourd'hui 6h/4jours!!! sans communiqué ni avertissement.

    0
  • نفاق

    الان نحن في شهر جوان ... و الفاتورة اتت باسم SEAL...ها فهمونا

    1
  • Alg Dz

    مبررات القطع فلا تعلن ولا الى متى سيستمر هذا الوضع ...... استخفاف بابسط حقوق المواطن ...

    13
  • هشام

    الآن في هذه الدقيقة وأنا أعمل كصانع للحلويات والماء منقطع في اسطاوالي غرب العاصمة...

    13
  • سمير

    والله عار على حكومه عاصمه تهدد بقطع عنها الماء يوميا 15 ساعه و بعدها يقولون التغيير قادم نعم قادم نحو الاسوء على هذه الحكومه ان تستقيل لانها فشلت حتى بتوفير الماء ولا نتكلم عن زياده الاسعار و وقف استيراد السيارات منذ ثلاث سنوات و نقص الدواء ولا نتكلم على الزياده في كل شئ كما يبدو الحكومه تدفع الناس للنزول للشارع

    12
  • Mouwateen

    ....Juska apres le vote ....

    5
  • Akram

    On est le seul pays où son passé est nettement plus meilleur que son présent et son futur, avant on avait de ,l'eau au robinet H24, et dorénavant, ce n'est plus cas,

    7
  • حمدان

    دائما من سيئ الى الاسوء هذا هو حالنا اما مبررات القطع فلا تعلن ولا الى متى سيستمر هذا الوضع .. استخفاف بابسط حقوق المواطن هل هذا هو التغيير الذي وعدنا به ؟

    24
  • Moh

    اين هي وعودكم; ان الماء لا ينقطع??!

    22

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