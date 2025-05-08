سيال: الشروع في استبدال اللغة الفرنسية بالإنجليزية في فواتير المياه

أطلقت شركة المياه والتطهير للجزائر العاصمة “سيال” فاتورة جديدة للمياه محررة باللغتين العربية والإنجليزية، في خطوة تهدف إلى تحسين جودة خدماتها وتعزيز تواصلها مع الزبائن، خاصة الشركاء الأجانب والمنصات الرقمية.

وأفادت الشركة، في بيان صدر أمس الأربعاء، أن الفاتورة الجديدة ستُعتمد ابتداءً من اليوم، حيث من المرتقب إصدار أكثر من 5 ملايين فاتورة شهرياً بالشكل الثنائي اللغة.

وأكدت أن اللغة العربية ستظل اللغة الأساسية للتواصل مع المواطنين، بينما يأتي إدراج اللغة الإنجليزية كخيار استراتيجي يعكس انفتاح المؤسسة على المعايير الدولية.

وأوضحت “سيال” أن اللغة الإنجليزية أصبحت ضرورية في عالم الأعمال والتكنولوجيا، لا سيما في ظل التحول الرقمي الذي تشهده المؤسسة، مشيرة إلى أنها باشرت تنفيذ خطة شاملة لتعزيز استخدامها في بيئة العمل، من خلال تنظيم دورات تكوينية لفائدة الإطارات والعمال لتطوير مهاراتهم اللغوية وتحسين مستوى الخدمات.