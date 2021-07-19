سيال: الماء سيكون متوفرا خلال العيد عبر 57 بلدية بالعاصمة

كشف نائب المدير العام المكلف بالخدمة العمومية بـ”سيال” أمين حمادن للشروق نيوز إن المياه ستكون متوفرة عبر كل بلديات العاصمة خلال يومي العيد.

وأكد حمادن إن شركة سيال عملت على برنامج لمدة شهر لتوفير الماء يومي العيد.

وقال حمادن: قمنا بتحويل كميات المياه بالتنسيق مع الجزائرية للمياه.

وحسب حمادن: تموين جميع بلديات العاصمة الـ57 بالمياه خلال يومي العيد ومع بداية عمليات النحر سيكون الماء متوفرا في كل بلديات العاصمة

وأكد ضمان التزويد بالمياه في العاصمة خلال العيد لـ8 ساعات.