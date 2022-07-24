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الجزائر

سيال: انقطاع التزود بالماء الشروب عبر بلديتين غرب العاصمة

الشروق أونلاين
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سيال: انقطاع التزود بالماء الشروب عبر بلديتين غرب العاصمة

أعلنت، الأحد، شركة المياه والتطهير للجزائر -سيال- زبائنها وقف عملية التزود بالمياه الشروب عبر بلديتين غرب العاصمة.

وأفادت سيال في بيان لها أنها ستقوم بأشغال استبدال صمام على قناة رئيسية لنقل المياه الأحد إلى غاية نهاية الأشغال.

وتابع البيان أن الأشغال تقام على مستوى حي السلام ببلدية خرايسية، وستتسبب في وقف عملية التزويد بالمياه الشروب على مستوى البلديات التالية:

1- بلدية بابا حسن: كليا.

2- بلدية خرايسية: حي السلام، حي 1432مسكن، ووسط مدينة خرايسية.

وتؤكد شركة سيال لزبائنها القاطنين في البلديات المعنية أنّ عملية التزويد بالمياه الشروب ستستأنف تدريجيا الاثنين 25 جويلية 2022.

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