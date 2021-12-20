سيال: انقطاع التزود بالمياه عبر بلديتين بالجزائر العاصمة

أعلنت شركة المياه والتطهير للجزائر “سيال”، الإثنين، عن انقطاع التزويد بالمياه الشروب على مستوى بلديتين بالعاصمة، بسبب أشغال تمس شبكة التوزيع.

وكشفت سيال في بيان لها “أنه وقع عطب على مستوى صمام رئيسي للتوزيع في محطة ضخ المياه الشروب الواقعة بمزرعة سمار على مستوى بلدية بئرخادم“.

وأضافت “إن هذه الأشغال ستقام على مستوى برج المياه ببلدية بئر خادم، وستتسبب في تأخير برنامج التوزيع إلى زوال اليوم على مستوى البلديات التالية:

بلدية بئرخادم (كليا)

بلدية جسر قسنطينة جزئيا (عين المالحة، جنان سفاري وعين النعجة القديمة)”.

وأوضحت أنها ستقوم بأشغال تغيير هذا الصمام اليوم من الساعة 08:00 إلى الساعة 14:00.

وأكدت سيال أن استئناف تزويد المواطنين بالماء سيكون تدريجيا بعد انتهاء الأشغال.