سيال: انقطاع التزود بالمياه عبر عدة بلديات غرب العاصمة

أعلنت شركة المياه والتطهير للجزائر “سيال”، السبت، عن انقطاع التزويد بالمياه الشروب عبر عدة بلديات غرب العاصمة .

وأفادت الشركة في بيان لها أنه بسبب تسجيل عطب على مستوى قناة جر المياه بحجم 1100 ملم يوم السبت ببلدية بن عكنون ستتسبب الأشغال في توقف عملية التزويد بالمياه الشروب على مستوى بلديات: بن عكنون، بوزريعة، بني مسوس، بولوغين ( زغارة )، رايس حميدو ( سيدي لكبير ) ، واد قريش بوفريزي، الأبيار فيصولاي.

كما سيتم تسجيل بعض التذبذبات في عملية التزويد بالماء الشروب على مستوى بلديات شراقة ودالي إبراهيم.

وقالت سيال إنه سيتم وضع نظام خاص للتزويد بالمياه الشروب عن طريق الصهاريج، وهذا لتموين المؤسسات ذات الأولوية (المستشفيات والمؤسسات العمومية).

وأعلمت سيال زبائنها القاطنين بالمناطق المعنية، أن استئناف عملية التزويد بالمياه الشروب ستتم تدريجيا بعد نهاية الاشغال.