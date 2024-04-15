-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

سيال.. انقطاع التزود بالمياه عبر 6 بلديات غرب العاصمة

الشروق أونلاين
  • 1462
  • 0
سيال.. انقطاع التزود بالمياه عبر 6 بلديات غرب العاصمة

أعلنت شركة المياه والتطهير للجزائر “سيال”، عن تذبذب في برنامج توزيع المياه الشروب على مستوى عدة بلديات.

وأفادت الشركة في بيان لها أنه بعد  قيام مديرية الأشغال العمومية لولاية الجزائر يوم الإثنين 15 أفريل 2024، بأشغال تحويل مسار قناة رئيسية لنقل المياه الشروب بقطر 800 ملم على مستوى عين الله في إطار مشروع الطريق الإجتنابي الرابط بين مركب 5 جويلية وبلدية خرايسية.

تسببت هذه الأشغال تذبذبات في برنامج توزيع المياه الشروب على مستوى البلديات التالية: بلدية أولاد فايت، بلدية العاشور، بلدية درارية بلدية سويدانية، بلدية الشراقة بوشاوي وسط، بلدية دالي براهيم: عين الله.

وأكدت سيال لزبائنها القاطنين في البلديات المعنية بأن عملية التزويد بالمياه الشروب حسب البرنامج المسطر ستستأنف تدريجيا بعد نهاية الاشغال وامتلاء الخزانات الرئيسية يوم 16 افريل

مقالات ذات صلة
رئيس المجموعة البرلمانية لحمس يوجّه سؤالا شفويا إلى الوزير الأول حول “تصريحات حملاوي”

رئيس المجموعة البرلمانية لحمس يوجّه سؤالا شفويا إلى الوزير الأول حول “تصريحات حملاوي”

عائلات ضحايا سقوط الطائرة العسكرية ببوفاريك تستحضر الفاجعة

عائلات ضحايا سقوط الطائرة العسكرية ببوفاريك تستحضر الفاجعة

صاحب مجمع “غلوبال” للسيارات وإخوته أمام القضاء مجددا

صاحب مجمع “غلوبال” للسيارات وإخوته أمام القضاء مجددا

مراجعة واردة لإجراءات المُثول الفوري والاستماع للسفراء

مراجعة واردة لإجراءات المُثول الفوري والاستماع للسفراء

وزير التعليم العالي: قدمنا 29 منتج بحثي إلى الجهات الصناعية

وزير التعليم العالي: قدمنا 29 منتج بحثي إلى الجهات الصناعية

“عليكم بمواصلة مكافحة ظاهرة الإرهاب والجريمة بكل أشكالها”

“عليكم بمواصلة مكافحة ظاهرة الإرهاب والجريمة بكل أشكالها”

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد