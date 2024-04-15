سيال.. انقطاع التزود بالمياه عبر 6 بلديات غرب العاصمة

أعلنت شركة المياه والتطهير للجزائر “سيال”، عن تذبذب في برنامج توزيع المياه الشروب على مستوى عدة بلديات.

وأفادت الشركة في بيان لها أنه بعد قيام مديرية الأشغال العمومية لولاية الجزائر يوم الإثنين 15 أفريل 2024، بأشغال تحويل مسار قناة رئيسية لنقل المياه الشروب بقطر 800 ملم على مستوى عين الله في إطار مشروع الطريق الإجتنابي الرابط بين مركب 5 جويلية وبلدية خرايسية.

تسببت هذه الأشغال تذبذبات في برنامج توزيع المياه الشروب على مستوى البلديات التالية: بلدية أولاد فايت، بلدية العاشور، بلدية درارية بلدية سويدانية، بلدية الشراقة بوشاوي وسط، بلدية دالي براهيم: عين الله.

وأكدت سيال لزبائنها القاطنين في البلديات المعنية بأن عملية التزويد بالمياه الشروب حسب البرنامج المسطر ستستأنف تدريجيا بعد نهاية الاشغال وامتلاء الخزانات الرئيسية يوم 16 افريل