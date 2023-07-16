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الجزائر

سيال: انقطاع التزود بالمياه عبر 7 بلديات إلى غاية الاثنين مساء

الشروق أونلاين
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سيال: انقطاع التزود بالمياه عبر 7 بلديات إلى غاية الاثنين مساء

 أعلنت شركة المياه والتطهير للجزائر “سيال” عن قطع التزود بالمياه من صباح الأحد إلى غاية الاثنين على الساعة السابعة مساء عبر 7 بلديات.

وأفادت الشركة في بيان لها أنه وفي إطار أشغال تحويل مسار قناة رئيسية لتحويل المياه الشروب ذات قطر 700 مم من طرف مديرية الموارد المائية لولاية الجزائر وذلك بداية من صبيحة  الأحد على 9:00 صباحا إلى غاية الإثنين 17 جويلية 2023 على الساعة 19:00 مساء .

وأضاف بيان الشركة أن هذه الأشغال تتم على مستوى بلدية درارية وستسبب في توقف عملية التزويد بالمياه الشروب على مستوى البلديات التالية:

1- بلدية درارية كليا

2- بلدية السحاولة (جزئيا) حي الروايس حي الرميلة وحي بلمرج؛

3- بلدية العاشور: كليا

4- بلدية دالي براهيم (جزئيا): عين الله

5- بلدية السويدانية كليا

6- بلدية أولاد فايت كليا

7- بلدية الشراقة: (جزئيا): بوشاوي وسط.

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