سيال: انقطاع التزويد بالمياه عبر 9 بلديات بالعاصمة

لمدة 24 ساعة

أعلنت شركة المياه والتطهير للجزائر “سيال”، الأحد، انقطاع التزويد بالمياه الشروب على مستوى 9 بلديات ولمدة 24 ساعة، بسب أشغال إصلاح قناة رئيسية.

وحسب بيان للشركة فإن انقطاع المياه سيكون من يوم الأحد، 20 جوان 2021، بداية من الساعة 08:00 صباحا و لمدة 24 ساعة، من أجل القيام بأشغال إجبارية لإصلاح قناة رئيسية لنقل المياه.

وأوضح المصدر أن هذه الأشغال ستقام على مستوى بلدية حيدرة، وستتسبب في وقف عملية التزويد بالمياه الشروب على مستوى البلديات التالية:

– بلدية بوزريعة: كليا

– بلدية بني مسوس: كليا

– بلدية الشراقة: كليا ما عدا وسط بوشاوي

– بلدية دالي إبراهيم: كليا ماعدا زهون عين الله

– بلدية بن عكنون: كليا ماعدا حي مالكي وشارع دودو مختار، حي 120 مسكن للرئاسة، حي المديرية العامة للأمن الوطني، طريق ماكلاي

– بلدية الأبيار: جسر الشمس، المنظور، شارع لويس روجي

– وادي قريش: بوفريزي، فري فالون وسكوتو

– بلدية رايس حميدو: المقام الجميل، سيدي الكبير، شارع مبروك بلحاسن ، حي كوسيدار، حي أعضاء 22

– بلدية بولوغين: زغارة، السيدة الإفريقية، حي وقسمة ديار الخلوة، حي علي أوراك و قسمة جاييس

اضطرابات في توزيع المياه عبر عدة بلديات بالعاصمة

وفي يوم17 جوان أعلنت شركة المياه والتطهير للجزائر “سيال”، عن تذبذب في عملية التزويد بالماء الشروب بعدة بلديات بالجزائر العاصمة، وهذا عقب وقوع خلل كهربائي على مستوى محطة رئيسية للإنتاج.

وأوضحت الشركة، في بيان لها، الأربعاء، على صفحتها الرسمية عبر فيسبوك، أن البلديات المتضررة من هذا الاضطراب هي: بئر خادم، جسر قسنطينة، الشراقة، دالي إبراهيم، بوزريعة، بني مسوس، رايس حميدو، زغارة (بولوغين)، وجزء من بلدية بن عكنون.

وأكد بيان الشركة أن هذا الاضطراب ناتج عن خلل كهربائي في محطة الانتاج الرئيسية بقاريدي بالقبة.

وأوضحت سيال أن استئناف عملية تزويد المواطنين بالماء سيكون تدريجيا بعد انتهاء معالجة الخلل على مستوى المحطة الرئيسية.

الحكومة تسحب ملف تسيير المياه بالجزائر العاصمة من سيال

وكانت الحكومة قد قررت سحب ملف توزيع المياه بالجزائر العاصمة، من شركة سيال وتكليف مديرية الموارد المائية بالمهمة، تحت اشراف والي العاصمة، وذلك بعد تكرار أزمة تذبذب التوزيع خلال الأيام الماضية.

وجاء في بيان لوزارة الموارد المائية يوم 11 جوان 2021 إنه “تبعا للتذبذبات التي عرفتها بعض احياء الجزائر العاصمة، قرر السيد وزير الموارد الماءية توقيف مديري التوزيع و الإنتاج لشركة سيال وًقرر تكليف السيد مدير الموارد المائية لولاية الجزائر بالتسيير تحت سلطة السيد والي ولاية الجزائر”.

سيال تلغي برنامج توزيع المياه الجديد

ويوم 17 ماي قررت شركة توزيع المياه والتطهير” سيال” التراجع عن برنامج جديد يقضي بتقليص ساعات توزيع المياه بالعاصمة بداية من الثلاثاء.

وجاء في بيان ثان للشركة إنه تقرر الإبقاء على البرنامج القديم لتوزيع المياه بالعاصمة وإلغاء القرار المعلن سابقا.

وحسبها: نحيطكم علما أن برنامج توزيع المياه الشروب المسطر يوم 7 أفريل 2021، خلال شهر رمضان للجزائر العاصمة يبقى سائر المفعول ولن يتم تغييره.

وكانت سيال أعلنت في بيان لها، الاثنين، أن تزويد العاصمة بالماء الشروب سيكون يوميا وبصفة منتظمة من منتصف النهار إلى الساعة 20:00 ليلا.

وأكدت الشركة أنها سطرت برنامجا استعجاليا لضمان توفير المياه للمواطنين والحفاظ على هذه المادة الحيوية.