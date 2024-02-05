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الجزائر

سيال: انقطاع المياه عبر 5 بلديات بالعاصمة

الشروق أونلاين
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سيال: انقطاع المياه عبر 5 بلديات بالعاصمة

أعلنت شركة المياه والتطهير “سيال”، الإثنين، عن انقطاع في التزويد بالمياه الشروب على مستوى 5 بلديات بالعاصمة.

وأوضحت سيال لزبائنها أن سبب الانقطاع راجع إلى برمجة أشغال صيانة دورية للهياكل الهيدروليكية على مستوى المركب المائي بن زين تيليملي) وذلك بداية من يوم الأربعاء 07 فيفري 2024.

ستتسبب هذه الأشغال في انقطاع عملية التزويد بالمياه الشروب على مستوى البلديات الجزائر الوسطى، باب الوادي، وادي قريش القصبة وبولوغين.

وأكد الشركة أن استئناف عملية التزويد بالمياه الشروب سيتم تدريجيا يوم الخميس 08 فيفري 2024.

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