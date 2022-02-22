سيال: انقطاع جزئي للمياه الشروب بهذه البلديات

تقوم شركة المياه والتطهير للجزائر سيال، الثلاثاء، ابتداء من الساعة 14:00 إلى غاية الساعة 14:00 من يوم غد الأربعاء، بأشغال إصلاح قناة رئيسية لنقل المياه.

وجاء في بيان للشركة أن الأشغال تقام على مستوى بلدية القبة، وستتسبب في توقيف عملية التزويد بالمياه الشروب على مستوى أحياء البلديات التالية:

–بلدية القبة (جزئيا): حضيرة بن عمر، حي جيلالي اليابس، حي الباهية، الطريق الولائي رقم 14، حي 648 مسكن، حي 286 مسكن، مزرعة ديسكا، طريق رقم 04، لاكادات، حي البدر، مزرعة فروجة، طريق بلقاضي بلقاسم.

–بلدية باش جراح (جزئيا): مزرعة ديسكا، حنفي هجرس، حي 488 مسكن، حي 200 مسكن، حي عدل، طريق بئر خادم، حي مالك بن نبي، حي كناب.

–بلدية بوروبة: حي الشرطة.

–بلدية جسر قسنطينة(جزئيا): حي النسيم، حي الديوان الوطني للخشب، حي الحياة، حي 310 مسكن، حي واد البارد، حي كازناف، حي سونلغاز، 700 مكتب، حي520 مسكن، تعاونية امير خالد.