سيال: انقطاع في التزويد بالمياه عبر بلديتين بالعاصمة

أعلنت شركة المياه والتطهير “سيال” عن انقطاع عملية التزويد بالمياه الشروب على مستوى بلديتين في العاصمة.

وأوضحت الشركة في بيان لها أنها ستقوم بداية من يوم الأربعاء على الساعة 8 صباحا إلى غاية الساعة 8 مساء بأعمال صيانة على مستوى هيكل رئيسي للتخزين.

وأضافت بأن هذه الأشغال ستكون على مستوى بلدية القصبة وستتسبب في توقف عملية التزويد بالمياه الشروب على مستوى بلديتي باب الوادي وبلدية واد قريش (جزئيا).

وأشارت الشركة إلى أن عملية التزويد بالمياه ستستأنف تدريجيا بنهاية الأشغال يوم الخميس 3 فيفري بداية من الساعة 6 صباحا.

سيال: تذبذب في التزويد بالمياه عبر 25 بلدية بالعاصمة

ويوم 31 جانفي 2022، أعلنت شركة المياه والتطهير “سيال”، عن تذبذب في التزود بالمياه عبر 25 بلدية بالجزائر العاصمة إلى غاية يوم الثلاثاء.

وأوضحت الشركة في بيان لها أن التذبذب جاء “عقب أعطاب تمّ تسجيلها خلال يومي 30 و31 جانفي 2022 على مستوى محطة تحلية مياه البحر بالحامة”.

وأشارت سيال إلى أن البلديات التي تسجل تذبذبات في عملية التزويد بالمياه الشروب إلى غاية الثلاثاء هي: الجزائر الوسطى، سيدي امحمد، بلوزداد، المرادية، المدنية، رايس حميدو، الحمامات، بولوغين، باب الواد، القصبة، واد قريش، القبة، جسر قسنطينة، حسين داي، باش جراح، المقرية، بن عكنون، بني مسوس، بوزريعة، الأبيار، بئر مراد رايس، بئر خادم، جزء من السحاولة، دالي براهيم والشراقة.

سيال: تذبذب في التزويد بالمياه عبر 6 بلديات بالعاصمة

وفي 16 جانفي 2022، أعلنت شركة المياه والتطهير للجزائر سيال، الإثنين، عن انقطاع التزويد بالمياه الشروب على مستوى 6 بلديات بالعاصمة، بسبب أعمال صيانة.

وكشفت سيال في بيان لها “أن انقطاع التزويد بالمياه الشروب سيكون يوم الإثنين 17 جانفي 2022 بداية من الساعة 08:00 إلى الساعة 08:00 من يوم الثلاثاء 18 جانفي 2022، بسبب أشغال صيانة على مستوى محطة رئيسية للإنتاج”.

وأضافت “تقام هذه الأشغال على مستوى غابة بولونيا ببلدية المرادية وستتسبب في وقف عملية التزويد بالمياه الشروب على مستوى البلديات التالية:

بلدية الجزائر الوسطى: (جزئيا).

بلدية بلوزداد: (المنطقة العلوية).

بلدية سيدي امجمد: (جزئيا).

بلدية المرادية: (كليا).

بلدية المدنية: (كليا).

بلدية بئر مراد رايس: (جزئيا).

وأكدت سيال أن استئناف تزويد المواطنين بالماء سيكون تدريجيا بعد انتهاء الأشغال.

سيال: تذبذب في التزود بالمياه عبر عدة أحياء بالجزائر العاصمة

ويوم 7 جانفي 2022، أعلنت شركة المياه والتطهير سيال، عن تذبذب في التزود بالمياه عبر عدة أحياء بالجزائر العاصمة لغاية السبت على الساعة السادسة صباحا.

وأوضحت سيال، في بيان لها أن الانقطاع يعود لقيام مصالحها بإصلاح تسرب على مستوى قناة هامة لتوزيع المياه على مستوى المركب الهيدروليكي بالينابيع لبلدية بئر مراد رايس.

وأضاف البيان أن الأشغال تسبب بالانقطاع في عملية التزويد بالمياه الشروب في كل من الاحياء التالية:

– قاريدي 1 و2

– حي العناصر

– حي كوبيماد 1 و2

– حي المنظر الجميل 1 و2

– القبة القديمة

– شارع محمد فلاح

– حي لاكروا

– حي 400 مسكن

– حي الينابيع (جزئيا)

وأكدت سيال لزبائنها القاطنين في الاحياء المعنية، بأن استئناف عملية التزويد بالمياه الشروب سيكون تدريجيا بداية من يوم السبت من الساعة 06:00صباحا.

سيال: تذبذب في التزويد بالمياه عبر 5 بلديات بالعاصمة

ويوم 21 ديسمبر 2021، أعلنت شركة المياه والتطهير للجزائر “سيال”، الثلاثاء، عن انقطاع التزويد بالمياه الشروب على مستوى 5 بلديات بالعاصمة، بسبب أعمال صيانة.

وكشفت سيال في بيان لها “أن انقطاع التزويد بالمياه الشروب سيكون ما بين الساعة 13.00 إلى الساعة 17.00، بسبب أعمال صيانة على مستوى محطة الضخ لبئر مراد رايس”.

وأضافت ” تشمل التذبذبات بلديات المرادية، بن عكنون بشكل جزئي، الأبيار، حيدرة وبئر مراد رايس بشكل جزئي”.

سيال: انقطاع التزود بالمياه عبر بلديتين بالجزائر العاصمة

ويوم الاثنين 20 ديسبمر 2021، أعلنت شركة المياه والتطهير للجزائر “سيال”، عن انقطاع التزويد بالمياه الشروب على مستوى بلديتين بالعاصمة، بسبب أشغال تمس شبكة التوزيع.

وكشفت سيال في بيان لها “أنه وقع عطب على مستوى صمام رئيسي للتوزيع في محطة ضخ المياه الشروب الواقعة بمزرعة سمار على مستوى بلدية بئرخادم“.

وأضافت “إن هذه الأشغال ستقام على مستوى برج المياه ببلدية بئر خادم، وستتسبب في تأخير برنامج التوزيع إلى زوال اليوم على مستوى البلديات التالية:

بلدية بئرخادم (كليا)

بلدية جسر قسنطينة جزئيا (عين المالحة، جنان سفاري وعين النعجة القديمة)”.

وأوضحت أنها ستقوم بأشغال تغيير هذا الصمام اليوم من الساعة 08:00 إلى الساعة 14:00.

وأكدت سيال أن استئناف تزويد المواطنين بالماء سيكون تدريجيا بعد انتهاء الأشغال.