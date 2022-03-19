سيال: انقطاع في التزويد بالمياه عبر 18 بلدية بالعاصمة وتيبازة  

أعلنت شركة المياه والتطهير للجزائر “سيال” عن تذبذب في توزيع المياه عبر 18 بلدية بولايتي تيبازة والعاصمة بداية من الاثنين إلى الخميس 24 مارس الجاري للقيام بأشغال صيانة وقائية لمرافق محطة التحلية بفوكة.

وأشارت شركة “سيال” في بيان لها، السبت، أن هذا التوقف سيسب نقصا في إنتاج المياه الشروب يقدر ب 120000 م3/يوميا وسيخلق تذبذبات في عملية التزويد بالمياه الشروب على مستوى البلديات التالية لولاية تيبازة: دواودة، فوكة، القليعة، الشعيبة، بوسماعيل، خميستي، بوهارون، عين تاقورايت ومنطقة بربيسة.

وأوضح البيان أن البلديات الغربية للجزائر العاصمة ستعرف هي الأخرى تذبذبا في التزيود بالمياه وهي: المدينة الجديدة سيدي عبد الله، اسطاوالي، عين البنيان، الشراقة (جزئيا)، (جزئيا)، الحمامات (جزئيا)، منطقة بوشاوي، المعالمة، زرالدة والسويدانية (جزئيا).

وأكدت سيال لزبائنها القاطنين في البلديات المعنية بأن عملية التزويد حسب البرنامج المعمول به ستستأنف بصفة تدريجية عند إعادة تشغيل محطة التحلية الذي سيتم عند نهاية الأشغال.