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الجزائر

سيال: انقطاع في التزويد بالمياه عبر 4 بلديات بالعاصمة

الشروق أونلاين
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سيال: انقطاع في التزويد بالمياه عبر 4 بلديات بالعاصمة
أرشيف

أعلنت شركة المياه والتطهير للجزائر (سيال)، عن انقطاع في التزود بالمياه لمدة يومين بـ 4 بلديات بالعاصمة ابتداء من يوم الأحد، بسبب أشغال لإصلاح تسرب هام على قناة رئيسية لنقل المياه بمنطقة الحميز.

بيان سيال

تقوم شركة المياه والتطهير للجزائر – سيال – بأشغال لإصلاح تسرب هام على قناة رئيسية لنقل المياه بقطر 1200 مم، تابعة لنظام يسر قدارة لمدة قدرها 48 ساعة، على مستوى منطقة الحميز ببلدية الدار البيضاء، بداية من يوم الأحد 13 فيفري 2022.
تسبب هذه العملية انقطاعا في عملية التزويد بالمياه الشروب على مستوى البلديات التالية:
• بلدية الدار البيضاء كل البلدية معنية ماعدا منطقة الحميز؛
• بلدية برج الكيفان: كل البلدية معنية ماعدا وسط المدينة؛
• بلدية المرسى: حي المحجر ومنطقة المرسى (جون بارت سابقا)؛
• بلدية برج البحري: 1012 مسكن شابو، حي قالول، حي المؤسسة الوطنية لنقل المسافرين، تعاونية بوخاري، حي 300 مسكن كوسيدار ومنطقة شاطئ كوكو.
من أجل التخفيف من أثر هذا الانقطاع على الزبائن، عملت سيال على تعديل برنامج التوزيع على النحو الآتي:
سيتم استثنائيا تزويد كل البلديات والأحياء المعنية، يوم قبل بداية الاشغال، أي يوم السبت 12 فيفري على حسب المواقيت المعتادة، والعودة لبرنامج التوزيع العادي سيكون ابتداءا من يوم الثلاثاء 15 فيفري بصفة تدريجية.
تسخر شركة سيال تجهيزات متنقلة لضمان تزويد المستخدمين ذوي الأولوية (المؤسسات العمومية والمستشفيات بالمياه).
هام:
1. من أجل سلامتكم يرجى التحقق من إغلاق الصنابير لتجنب الفيضانات المحتملة عند استعادة إمدادات المياه.
2. بعد إعادة ملء المياه، ننصحكم بترك إحدى صنابير المياه الباردة تعمل بتدفق منخفض لبضع دقائق لطرد أي هواء قد يكون في قناة الربط الخاصة بكم
تعتذر شركة سيال من زبائنها الكرام عن الازعاجات الناتجة عن هذه الأشغال، وتضع تحت تصرفهم رقم مركز الاستقبال الهاتفي العملياتي الخاص بالشركة 1594 لاستقبال استفساراتهم وانشغالاتهم 24 ساعة في اليوم و7 أيام في الأسبوع، أو البريد الإلكتروني للمركز: mail.1594@seaal.dz
كما يمكنكم متابعة صفحات سيال عبر الفايسبوك:

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التعليقات
4
  • Moh

    سيال: شركه تدبدوبات

    2
  • عادل

    سلام عليكم 10 يوم من غير قطرة ماء وآلله حرام عليكم الدوائر مفترق طرق السودنيه

    4
  • فريفط زكريا

    تذبذب في عقول المسؤولين فشالون لا يستطعون تسير قرية صغيرة... نفس المشاكل تتكرر دون حلول نهائية..

    7
  • محمد

    الناس وصلت للمريخ و نحن في الجزائر لم نقدر على توصيل الماء في العاصمه .. جوع كلبك وصلت حتى للماء !! هذه الجزائر الموعوده

    7

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