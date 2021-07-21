سيال: انقطاع في التزويد بالمياه عن هذه البلديات لهذا السبب!

أعلنت شركة المياه والتطهير للجزائر سيال،الأربعاء، بداية من الساعة الثامنة صباحًا، عن القيام بأشغال لإصلاح قناة رئيسية للإنتاج.

وجاء في بيان الشركة: تقام هذه الأشغال على مستوى المحطة الرئيسية ببلدية بئر مراد رايس، وتسبب في وقف عملية التزويد بالمياه الشروب بالبلديات التالية:

بلدية حيدرة (كليا)

بلدية بئر مراد رايس (جزء من سعيد حمدين بحي عدل، شرق وغرب حي الوئام، حي 170 مسكن، حي 108 مسكن سعيد حمدين، سيدي يحيى)

تؤكد سيال لزبائنها بأنّ عملية إعادة التزويد بالمياه الشروب ستكون تدريجيا بعد نهاية الأشغال.

هام:

من أجل سلامتكم يرجى التحقق من إغلاق الصنابير لتجنب الفيضانات المحتملة عند استعادة إمدادات المياه. بعد إعادة ملء المياه، ننصحكم بترك إحدى صنابير المياه الباردة تعمل بتدفق منخفض لبضع دقائق لطرد أي هواء قد يكون في قناة الربط الخاصة بكم

تعتذر شركة سيال من زبائنها الكرام عن الإزعاجات الناتجة عن هذه العملية، وتضع تحت تصرفهم رقم مركز الاستقبال الهاتفي العملياتي الخاص بالشركة 1594 لاستقبال استفساراتهم وانشغالاتهم 24 ساعة في اليوم و7 أيام في الأسبوع.

سيال: الماء سيكون متوفرا خلال العيد عبر 57 بلدية بالعاصمة

كشف نائب المدير العام المكلف بالخدمة العمومية بـ”سيال” أمين حمادن للشروق نيوز إن المياه ستكون متوفرة عبر كل بلديات العاصمة خلال يومي العيد.

وأكد حمادن إن شركة سيال عملت على برنامج لمدة شهر لتوفير الماء يومي العيد.

وقال حمادن: قمنا بتحويل كميات المياه بالتنسيق مع الجزائرية للمياه.

وحسب حمادن: تموين جميع بلديات العاصمة الـ57 بالمياه خلال يومي العيد ومع بداية عمليات النحر سيكون الماء متوفرا في كل بلديات العاصمة

وأكد ضمان التزويد بالمياه في العاصمة خلال العيد لـ8 ساعات.