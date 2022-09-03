سيال: انقطاع وتذبذب في توزيع المياه عبر 7 بلديات غرب العاصمة

أعلنت شركة المياه والتطهير للجزائر “سيال”، السبت، عن انقطاع وتذبذب في توزيع المياه عبر 7 بلديات غرب الجزائر العاصمة يستمر إلى غاية صبيحة الاثنين.

وأضحت الشركة في بيان لها أنها ستقوم بأشغال إصلاح (06) تسربات على مستوى قناة رئيسية لنقل المياه الشروب بقطر 1000ملم و400 ملم و تغيير معدات هيدروميكانيكية على مستوى محطة ضخ المياه الشروب السبت ابتداءا من الساعة 20:00 مساء إلى غاية الساعة 06:00 صباحا من يوم الاثنين 05 سبتمبر 2022.

وأفاد بيان الشركة أن هذه الأشغال ستتم ببلديات: خرايسية، بابا حسن ودرارية على مستوى نظام تحويل المياه الصالحة للشرب لسلسلة المرتفعات، وستتسبب في:

1- انقطاع عملية التزويد بالمياه الشروب على مستوى البلديات التالية:

– بلدية العاشور.

– منطقة عين الله: دالي ابراهيم.

– بلدية السحاولة: منطقة الرويسو، حي لازرقي، حي بن مرجة محفوظ وحي الصومام.

– منطقة بوشاوي: بلدية الشراقة.

2- تذبذبات في عملية التزويد بالمياه الشروب على مستوى البلديات التالية:

– بلدية درارية.

– بلدية أولاد فايت.

– بلدية السويدانية.