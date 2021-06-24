سيال: برنامج جديد لتوزيع المياه بالعاصمة بداية من يوم السبت..!

بالتنسيق مع المقاطعات الإدارية

سطرت شركة المياه والتطهير للجزائر “سيال”، بالتنسيق مع المقاطعات الإدارية، برنامجا جديدا لتوزيع المياه في العاصمة بداية من يوم السبت القادم.

وكشفت المقاطعة الإدارية لسيدي امحمد، عن برنامجها الجديد عبر صفحتها على فايسبوك، بحيث يكون برنامج توزيع المياه الشروب إبتداءا من يوم السبت في بلدية سيدي أمحمد يوميا إبتداءا من الساعة السادسة صباحا إلى غاية الثانية زوالا، وبلدية المرادية يوميا إبتداءا من الساعة السادسة صباحا إلى غاية الثانية زوالا، وبلدية المدنية يوميا إبتداءا من الساعة السادسة صباحا إلى غاية الثانية زوالا.

كما نشرت المقاطعة الإدارية لبراقي برنامج التوزيع للمياه الشروب، حيث سيكون توزيع المياه ببلدية براقي يوميا من السادسة صباحا إلى الثانية بعد الزوال. وذلك على مستوى حي دالبوز، وتكون المياه يوميا من الثانية بعد الزوال إلى الحادية عشر ليلا بالنسبة لأحياء 2004 مسكن، حي المرجة، 13 هكتار، مرحبا بن طلحة و4000 مسكن حوش الميهوب. وحي بن غازي توزيع المياع يوم بيوم من السادسة صباحا إلى السادسة مساء.

فيما كشفت المقاطعة الإدارية للدار البيضاء أن توزيع المياه ببلدية المحمدية ستكون أيام التوزيع يوم بيوم من الساعة السادسة صباحا إلى غاية الساعة السادسة مساء، وفي بلدية المرسى سيكون توزيع المياه بداية من يوم الأحد يوم بيوم. بالنسبة لكل أحياء بلدية المرسى ابتداء من الساعة 6:00 صباحا إلى الساعة 18:00 مساء.

وبالمقاطعة الإدارية لبوزريعة، فسيكون توزيع المياه ببلديتي بوزريعة وبني مسوس يوم بيوم من السادسة صباحا إلى السادسة مساء، وعلى مستوى بلدية بن عكنون يكون توزيع المياه يوم بيوم على مستوى أحياء الطريق الوطني رقم 36 شارع احسن محيوز، شارع ايدير تومي، حي 360 مسكن، حي يدي مرزوق، الحوضين، حي الأطباء، وتجزئة زداك.

أما بالنسبة لباقي الأحياء فيكون التزويد بالمياه كل يوم من السادسة صباحا إلى الثانية بعد الزوال، أما بلدية الأبيار توزيع المياه يكون يوم بيوم من السادسة صباحا إلى السادسة مساء على مستوى حي الشمس الضاحكة وشارع الإخوة هاشمي، شارع 1 نوفمبر. أما باقي الأحياء فيكون من السادسة صباحا إلى الثانية بعد الزوال.

من جهته أعلن رئيس المجلس الشعبي البلدي لجسر قسنطينة، أن برنامج توزيع الماء سيكون من الساعة 06:00 صباحا إلى 18:00 مساءا ابتداء من يوم السبت 26/06/2021 يوم بيوم نظرا لنقص المياه.

سيال: تذبذب في التزويد بالمياه الشروب على 9 بلديات

وأعلنت شركة المياه والتطهير للجزائر “سيال”، عن تذبذب في عملية التزويد بالمياه الشروب، لسكان 9 بلديات.

وأفاد بيان للشركة “عقب وقوع خلل كهربائي على مستوى محطة رئيسية للإنتاج بقاريدي القبة تعلم سيال زبائنها الكرام عن تذبذب عملية التزويد بالمياه الشروب اليوم الأربعاء 16 جوان على مستوى بلديات بئرخادم، جسر قسنطينة، الشراقة، دالي براهيم، بوزريعة، بني مسوس، حي سيدي الكبير ببلدية رايس حميدو، حي الزغارة ببولوغين وجزء من بن عكنون”.

وتابع البيان “عملية التزويد ستستأنف تدريجيا عند نهاية الأشغال”.