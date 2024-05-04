“سيال”.. بيان هام حول برنامج التوزيع عبر هذه البلديات

أعلنت شركة المياه والتطهير للجزائر “سيال”، عن برمجة أشغال هيكلية لربط المنشآت الهيدروليكية الجديدة الموجهة لرفع طاقة الإنتاج والتخزين غرب العاصمة وتأمين برنامج التوزيع مشروع محطة ضخ بالدويرة.

وأوضحت الشركة في بيان لها، السبت، أن الأشغال المقدرة مدتها بـ 24 ساعة ستتسبب في انقطاع عملية التزويد بالمياه الشروب على مستوى بلديات: دويرة وسط المدينة، خرايسية (وسط المدينة) بابا حسن درارية أولاد فايت، سويدانية، العاشور، دالي ابراهيم (عين الله)، الشراقة (بوشاوي).

وقال البيان أنه بالنسبة للبلديات الممونة بنظام توزيع يوم بيوم سيتم التزويد بالمياه الشروب قبل بداية الأشغال أي يوم الأحد 5 ماي 2024.