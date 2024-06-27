سيال.. تأخر في برنامج توزيع المياه عبر 3 بلديات شرق العاصمة

اعلنت شركة المياه والتطهير للجزائر”سيال”، عن تأخير برنامج التوزيع، بسبب توقيف الإنتاج عقب تسجيل ارتفاع في نسبة تعكر مياه البحر عبر عدة بلديات شرق العاصمة.

وأفادت المؤسسة في بيان لها أن التأخير في برنامج التوزيع سيخص بلديات: بلدية هراوة، بلدية برج البحري، كليا ما عدا حي قعلول، بلدية المرسى: جامبارت الأمواج الصغيرة وتامنفوست.

وتعلم سيال زبائنها أن العودة إلى برنامج التوزيع المعتاد سيتم تدريجيا عند استئناف الانتاج في المحطة بطاقتها الكلية وامتلاء الخزانات الرئيسية.