سيال: تذبذب في التزود بالمياه عبر عدة أحياء بالجزائر العاصمة

أعلنت شركة المياه والتطهير سيال، عن تذبذب في التزود بالمياه عبر عدة أحياء بالجزائر العاصمة لغاية السبت على الساعة السادسة صباحا.

وأوضحت سيال، الجمعة، في بيان لها أن الانقطاع يعود لقيام مصالحها بإصلاح تسرب على مستوى قناة هامة لتوزيع المياه على مستوى المركب الهيدروليكي بالينابيع لبلدية بئر مراد رايس.

وأضاف البيان أن الأشغال تسبب بالانقطاع في عملية التزويد بالمياه الشروب في كل من الاحياء التالية:

– قاريدي 1 و2

– حي العناصر

– حي كوبيماد 1 و2

– حي المنظر الجميل 1 و2

– القبة القديمة

– شارع محمد فلاح

– حي لاكروا

– حي 400 مسكن

– حي الينابيع (جزئيا)

وأكدت سيال لزبائنها القاطنين في الاحياء المعنية، بأن استئناف عملية التزويد بالمياه الشروب سيكون تدريجيا بداية من يوم السبت من الساعة 06:00صباحا.

سيال: تذبذب في التزويد بالمياه عبر 5 بلديات بالعاصمة

ويوم 21 ديسمبر 2021، أعلنت شركة المياه والتطهير للجزائر “سيال”، الثلاثاء، عن انقطاع التزويد بالمياه الشروب على مستوى 5 بلديات بالعاصمة، بسبب أعمال صيانة.

وكشفت سيال في بيان لها “أن انقطاع التزويد بالمياه الشروب سيكون ما بين الساعة 13.00 إلى الساعة 17.00، بسبب أعمال صيانة على مستوى محطة الضخ لبئر مراد رايس”.

وأضافت ” تشمل التذبذبات بلديات المرادية، بن عكنون بشكل جزئي، الأبيار، حيدرة وبئر مراد رايس بشكل جزئي”.

سيال: انقطاع التزود بالمياه عبر بلديتين بالجزائر العاصمة

ويوم الاثنين 20 ديسبمر 2021، أعلنت شركة المياه والتطهير للجزائر “سيال”، عن انقطاع التزويد بالمياه الشروب على مستوى بلديتين بالعاصمة، بسبب أشغال تمس شبكة التوزيع.

وكشفت سيال في بيان لها “أنه وقع عطب على مستوى صمام رئيسي للتوزيع في محطة ضخ المياه الشروب الواقعة بمزرعة سمار على مستوى بلدية بئرخادم“.

وأضافت “إن هذه الأشغال ستقام على مستوى برج المياه ببلدية بئر خادم، وستتسبب في تأخير برنامج التوزيع إلى زوال اليوم على مستوى البلديات التالية:

بلدية بئرخادم (كليا)

بلدية جسر قسنطينة جزئيا (عين المالحة، جنان سفاري وعين النعجة القديمة)”.

وأوضحت أنها ستقوم بأشغال تغيير هذا الصمام اليوم من الساعة 08:00 إلى الساعة 14:00.

وأكدت سيال أن استئناف تزويد المواطنين بالماء سيكون تدريجيا بعد انتهاء الأشغال.