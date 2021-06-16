عقب وقوع خلل كهربائي على مستوى محطة رئيسية للإنتاج

اعلنت شركة المياه والتطهير للجزائر “سيال”، عن تذبذب في عملية التزويد بالمياه الشروب، لسكان 9 بلديات.

وأفاد بيان للشركة “عقب وقوع خلل كهربائي على مستوى محطة رئيسية للإنتاج بقاريدي القبة تعلم سيال زبائنها الكرام عن تذبذب عملية التزويد بالمياه الشروب اليوم الأربعاء 16 جوان على مستوى بلديات بئرخادم، جسر قسنطينة، الشراقة، دالي براهيم، بوزريعة، بني مسوس، حي سيدي الكبير ببلدية رايس حميدو، حي الزغارة ببولوغين وجزء من بن عكنون”.

وتابع البيان “عملية التزويد ستستأنف تدريجيا عند نهاية الأشغال”.