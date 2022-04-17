سيال: تذبذب في التزويد بالمياه الشروب عبر بلديتين بالعاصمة

أعلنت شركة المياه والتطهير للجزائر “سيال” عن تذبذب في توزيع المياه عبر بلديتن بالعاصمة يوم الأحد بسبب أشغال على مستوى قناة رئيسية للتوزيع.

وأوضحت الشركة في بيان لها أن تذبذب عملية التوزيد بالمياه سيكون يوم الأحد إلى غاية الساعة 10 ليلا، وهذا عبر بلدتي الدويرة وتسالة المرجة.

وأكدت سيال لزبائنها القاطنين في البلديات المعنية بأن عملية التزويد حسب البرنامج المعمول به ستستأنف بصفة تدريجية عند إعادة تشغيل محطة التحلية الذي سيتم عند نهاية الأشغال.