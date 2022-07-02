سيال: تذبذب في التزويد بالمياه الشروب عبر 12 بلدية بالعاصمة

أعلنت شركة المياه والتطهير للجزائر “سيال”، عن تذبذب في عملية توزيع المياه عبر 12 بلدية غرب العاصمة.

وأوضحت سيال، السبت، في بيان لها أنه عقب وقوع عطب على شبكة المياه الشروب، ستقوم شركة المياه والتطهير للجزائر – سيال – السبت بداية من الساعة 04:00 إلى الساعة 12:00 بأشغال صيانة هياكل محطة ضخ المياه الشروب.

وتابع البيان أن هذه الأشغال ستقام على مستوى محطة الضخ 2 ببلدية تسالة المرجة، وستتسبب بتأخير برنامج توزيع المياه الشروب على مستوى البلديات التالية: بلدية خرايسية جزئيا؛السحاولة جزئيا؛ بلدية بابا حسان كليا؛ بلدية الدرارية كليا؛ بلدية العاشور كليا؛ بلدية دالي براهيم منطقة عين الله؛ الشراقة جزئيا؛ بلدية الرحمانية؛ بلدية أولاد فايت؛ بلدية السويدانية.

وأكدت سيال لزبائنها القاطنين في البلديات المعنية بأنّ عملية التزويد بالمياه الشروب ستستأنف حسب البرنامج المسطر تدريجيا عند نهاية الأشغال

كما نشرت سيال بيانا أخر تشير فيه إلى أنه عقب وقوع عطب على شبكة المياه الشروب، تقوم شركة المياه والتطهير للجزائر السبت بداية من الساعة 02:00 إلى الساعة 20:00، بأشغال إصلاح تسرب على مستوى قناة رئيسية لنقل المياه.

تقام هذه الأشغال على مستوى محطة الضخ 1، ببلدية تسالة المرجة، وستسبب بتوقيف عملية التزويد بالمياه الشروب على مستوى البلديات التالية: بلدية الرحمانية جزئيا؛ بلدية الدويرة جزئيا؛ بلدية تسالة المرجة حي 1310 مسكن وحي 932 مسكن.

وأكدت سيال لزبائنها القاطنين في البلديات المعنية بأنّ عملية التزويد بالمياه الشروب ستستأنف حسب البرنامج المسطر تدريجيا عند نهاية الأشغال.