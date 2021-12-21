سيال: تذبذب في التزويد بالمياه عبر 5 بلديات بالعاصمة

أعلنت شركة المياه والتطهير للجزائر “سيال”، الثلاثاء، عن انقطاع التزويد بالمياه الشروب على مستوى 5 بلديات بالعاصمة، بسبب أعمال صيانة.

وكشفت سيال في بيان لها “أن انقطاع التزويد بالمياه الشروب سيكون ما بين الساعة 13.00 إلى الساعة 17.00، بسبب أعمال صيانة على مستوى محطة الضخ لبئر مراد رايس”.

وأضافت ” تشمل التذبذبات بلديات المرادية، بن عكنون بشكل جزئي، الأبيار، حيدرة وبئر مراد رايس بشكل جزئي”.

سيال: انقطاع التزود بالمياه عبر بلديتين بالجزائر العاصمة

ويوم الاثنين 20 ديسبمر 2021، أعلنت شركة المياه والتطهير للجزائر “سيال”، عن انقطاع التزويد بالمياه الشروب على مستوى بلديتين بالعاصمة، بسبب أشغال تمس شبكة التوزيع.

وكشفت سيال في بيان لها “أنه وقع عطب على مستوى صمام رئيسي للتوزيع في محطة ضخ المياه الشروب الواقعة بمزرعة سمار على مستوى بلدية بئرخادم“.

وأضافت “إن هذه الأشغال ستقام على مستوى برج المياه ببلدية بئر خادم، وستتسبب في تأخير برنامج التوزيع إلى زوال اليوم على مستوى البلديات التالية:

بلدية بئرخادم (كليا)

بلدية جسر قسنطينة جزئيا (عين المالحة، جنان سفاري وعين النعجة القديمة)”.

وأوضحت أنها ستقوم بأشغال تغيير هذا الصمام اليوم من الساعة 08:00 إلى الساعة 14:00.

وأكدت سيال أن استئناف تزويد المواطنين بالماء سيكون تدريجيا بعد انتهاء الأشغال.