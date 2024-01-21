سيال: تذبذب في توزيع المياه عبر هذه البلديات  

أعلنت شركة المياه والتطهير، سيال، عن تسجيل تذبذبات في التزويد بالمياه الشروب عبر عدة بلديات غرب العاصمة بسبب عطب بمحطة ضخ المياه بالخرايسية.

وقالت الشركة، في بيان لها، أنه تم تسجيل عطب على مستوى محطة ضخ المياه الشروب عبدي بالخرايسية يوم الأحد مما تسبب في توقف عملية الضخ نحو خزانات سيدي سليمان وسيسجل تذبذبات في التزويد بالمياه الشروب.

وأفاد البيان أن البلديات المعنية هي:

بلدية السحاولة: حي المريجة والسوايح كليا حوش غيبو، حي 648 مسكن بابا علي، حي السطايفية أولاد بلحاج، شارع قشطالي أولاد بلحاج، الحي الجديد بابا علي، حي بلوطة بابا علي، وحوش عدة.

بلدية بئر توتة: 1680 مسكن 100 مسكن 300 مسكن و ميدان عداش.

بلدية الدويرة: منديل وحي 1602 مسكن أولاد منديل.

بلدية خرايسية: سيدي سليمان سيدي بوخريس، شعاوة والعربي قدور.

تعلم سيال زبائنها القاطنين بأحياء البلديات المعنية أن العودة إلى برنامج التوزيع المعتاد سيتم عند استئناف الضخ على مستوى المحطة نحو الخزانات الرئيسية ابتداء من يوم الإثنين.