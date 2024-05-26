سيال: تذبذب في توزيع المياه عبر 5 بلديات شرق العاصمة

أعلنت شركة المياه والتطهير للجزائر “سيال”، عن تسجيل تذبذبات وتأخر في عملية التزويد بالمياه الشروب على مستوى 5 بلديات شرق العاصمة.

وقالت الشركة، الأحد، في بيان لها أنه بسبب توقف للإنتاج على مستوى محطة تحلية مياه البحر بالمرسى، سيحدث تذبذبات وتأخر في عملية التزويد بالمياه الشروب على مستوى أحياء بلديات:

1-بلدية هراوة.

2- بلدية برج البحري.

3- بلدية عين طاية: ديار الغرب، ديار الغرب الجديدة، علي حوري وحي 100 مسكن.

4- بلدية المرسى: الثكنة العسكرية مدرسة القيادة العليا، كاستور حوش درموش حوش مفترق الطرق الطريق الرئيسية للمرسى وحي عدل درموش

5- بلدية رغاية: حي الباي وجعفري.

وتعلم سيال زبائنها القاطنين بأحياء البلديات المعنية أن العودة إلى برنامج التوزيع المعتاد ستتم تدريجيا بعد إستئناف الإنتاج على مستوى المحطة وإمتلاء الخزانات الرئيسية.