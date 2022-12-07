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الجزائر

سيال: تذبذب في عملية التزويد بالماء الشروب عبر 4 بلديات

الشروق أونلاين
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سيال: تذبذب في عملية التزويد بالماء الشروب عبر 4 بلديات

أعلنت شركة المياه والتطهير للجزائر “سيال”، عن تذبذب عملية التزويد بالماء الشروب، على مستوى 4 بلديات لشرق العاصمة.

وأفاد بيان للشركة أنه “في إطار عملية ربط القناة الرئيسية لمحطة تحلية مياه البحر (المرسى) تعلم شركة المياه والتطهير للجزائر -سيال-، زبائنها الكرام عن برمجة أشغال اليوم، الأربعاء 07 ديسمبر 2022، ابتداءا من الساعة 12:00 الى غاية يوم الخميس 08 ديسمبر 2022 على الساعة 12:00”

وأوضح المصدر ذاته، أن هذه الأشغال تقام على مستوى المركب الهيدروليكي انقلاد ببلدية عين طاية، وستتسبب في تذبذب عملية التزويد بالماء الشروب في الأحياء التالية:

1-الأربعاء 07 ديسمبر 2022 ابتداءا من الساعة 12:00 توقف عملية التزويد على مستوى بلدية هراوة كليا.

2-تذبذب في عملية التزويد بالمياه الشروب على مستوى بلدية برج البحري كليا باستثناء حي قعلول.

3-توقف عملية التزويد يوم الخميس 08 ديسمبر2022 عن بلديات عين طاية كليا.

4-توقف التزويد في بلدية المرسى كليا باستثناء احياء جمبار والكاريار.

وأكدت شركة سيال لزبائنها القاطنين في البلديات المعنية أن عملية إعادة التزويد بالمياه الشروب ستستأنف تدريجيا بداية من أمسية الخميس 08 ديسمبر 2022.

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