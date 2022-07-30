سيال: تذبذب في عملية التزويد بالمياه في هذه البلديات

أعلنت شركة المياه والتطهير للجزائر “سيال”، عن قيامها بأشغال إصلاح قناة رئيسية للتوزيع، الأحد 31 جويلية بداية من الساعة 09:00 إلى غاية الساعة 22:00.

وأفاد بيان للشركة أن الأشغال تقام على مستوى منشآتنا المتواجدة بغابة ديكار في بلدية دالي إبراهيم، وستتسبب في تذبذب عملية التزويد بالمياه الشروب على مستوى أحياء البلديات التالية:

بلدية دالي إبراهيم: جنان عشابو، وسط مدينة دالي إبراهيم، اسطاولي الصغرى وشارع 11 ديسمبر.

بلدية الشراقة: وسط مدينة الشراقة، شارع عيسات ايدير، فيلا 31، بوشاوي 1،2،3، حي كالمون، طريق الكثبان و107 مسكن.

كما تؤكد سيال لزبائنها في الأحياء المعنية بأنّ عملية إعادة التزويد بالمياه الشروب ستستأنف تدريجيا عند نهاية الأشغال.