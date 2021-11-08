سيال: تذبذب في عملية توزيع المياه الشروب عبر 27 بلدية

أعلنت شركة المياه والتطهير للجزائر”سيال”، الإثنين، أنه سيتم تسجيل تذبذب في التزويد بالمياه الشروب عبر 27 بلدية بالجزائر العاصمة.

وأوضحت الشركة في بيان لها أنه نظرا للتقلبات الجوية الأخيرة، التي تسببت في تعكر ملحوظ للحجم الخام لمياه السدود يوم 07 نوفمبر 2021، نتج عنها توقف متكرر للإنتاج، قصد إعادة تعديل عملية المعالجة، سيتم تسجيل تذبذبات في عملية التزويد بالمياه الشروب.

وأشارت إلى أن التذبذب سيؤثر بشكل رئيسي على نظام تحويل لكل من نظام سلسلة المرتفعات، ونظام إنتاج يسر قدارة، الذي يضمن تزويد البلديات التالية: تسالة المرجة، دويرة، بابا حسن، خرايسية، الرحمانية، السويدانية ، أولاد فايت ، درارية ، سحاولة ، العاشور ، دالي إبراهيم ، شراقة، الرغاية، رويبة، هراوة، الدار البيضاء، برج الكيفان ، برج البحري ، المرسى ، واد السمار ، المحمدية ، باش جراح ، القبة ، بوروبة ، الحراش ، عين طاية ، باب الزوار.

وطمأنت سيال زبائنها القاطنين في البلديات المعنية بأن عملية التزويد بالمياه الشروب تستأنف تدريجيا عند استقرار منسوب المياه الخام.

سيال: تذبذب في التزود بالمياه عبر 23 بلدية بالجزائر العاصمة

وفي 20 أكتوبر 2021، أعلنت شركة المياه والتطهير للجزائر”سيال”، عن تذبذب في عملية التزويد بالماء الشروب، عبر 23 بلدية بالجزائر العاصمة يومي 20 و21 أكتوبر الجاري.

وأفاد بيان للشركة أنه بعد أشغال الصيانة المبرمجة في محطة تحلية مياه البحر “بكاب جنات ببومرداس” المقررة الأربعاء، من السابعة صباحا إلى العاشرة صباحا سيتم تأجيل برنامج التزود بالمياه لمدة 24 ساعة.

وأوضح بيان الشركة أن البلديات المعنية هي: رغاية، رويبة، هراوة، عين طاية، المرسى، برج البحري، برج الكيفان، الدار البيضاء، باب الزوار، واد السمار، المقرية، بوروبة، حسين داي، جسر قسنطينة، بئر مر رايس، بئر خادم، القبة والسحاولة.

وأشار بيان شركة سيال إلى أن استعادة الوضع المعمول به في البلديات سيتم بمجرد انتهاء الأشغال.

سيال: تذبذب في عملية توزيع المياه عبر 10 بلديات

أعلنت شركة المياه والتطهير للجزائر”سيال”، يوم 5 أكتوبر الجاري، عن انقطاع وتذبذب في عملية التزويد بالمياه الشروب، عبر 10 بلديات في العاصمة.

وأفاد بيان للشركة أنه “عقب إنخفاض مستوى نقل المياه من سد بورومي، إلى نظام التوزيع الجزائر(SAA) بمعالمة، تسببت اضطرابات في توزيع المياه الشروب”.

وأوضح البيان أن الإضطراب سيمس بلديات: الدويرة، بابا حسن، خرايسية، العاشور، درارية، دالي براهيم، ولاد فايت، شراقة وسويدانية.

وفي بيان آخر أشارت سيال إلى أنه”عقب وقوع عطب في مرافق الضخ على مستوى محطة الضخ بني مسوس، سيتم تسجيل اضطرابات في عملية توزيع مياه الشروب ببلدية بني مسوس”.

وأوضح البيان أن “هذا العطب سيسبب تذبذب في عملية التزويد بالمياه الشروب ببلدية بني مسوس.

سيال: انقطاع في التزويد بالمياه الشروب عن هذه البلديات..!

أعلنت شركة المياه والتطهير للجزائر”سيال”، عن انقطاع التزويد بالمياه الشروب، عن عدد من البلديات بوسط العاصمة، عقب وقوع عطب على مستوى قناة رئيسية للتوزيع بقطر 400 ملم.

وجاء في بيان للشركة بتاريخ 22 سبتمبر ” عقب وقوع عطب على مستوى قناة رئيسية للتوزيع بقطر 400 ملم، تقوم شركة المياه والتطهير للجزائر -سيال – يوم الإربعاء 22 سبتمبر 2021 بداية من الساعة 08:00 حتى الساعة 16:00 من يوم غد الخميس 23 سبتمبر 20121 بأشغال إصلاح هذه القناة.”

وأوضح البيان أن الأشغال ستقام على مستوى بلدية سيدي أمحمد، وستتسبب في انقطاع عملية التزويد بالمياه الشروب عن البلديات الآتية:

– بلدية محمد بلوزداد (كليا)

بلدية سيدي أمحمد (شارع ميصوني – حي غرمول- مجال المناورة – شارع حسيبة – شارع النقيب نور الدين مناني – حي رضا حوحو – شارع أوش )

– بلدية الجزائر الوسط (شارع ديدوش مراد – شارع بزير – شارع دنكور )

بالمقابل تؤكد سيال لزبائنها القاطنين في البلديات المعنية بأنّ عملية إعادة التزويد بالمياه الشروب ستستأنف تدريجيا بعد نهاية الأشغال.

سيال: تذبذب في عملية توزيع المياه عبر هذه البلديات

وأعلنت شركة المياه والتطهير للجزائر، سيال، وقوع عطب في مرافق الضخ على مستوى سد قدراة سيؤدي إلى تذبذب في عملية توزيع المياه الجمعة عبر 22 بلدية شرق ووسط العاصمة.

وأشارت سيال في بيان لها أن البلديات المعنية هي: رغاية، الرويبة، هراوة، عين طاية، دار البيضاء، باب الزوار، الحراش، المرسى، برج الكيفان، برج البحري، المحمدية، واد سمار، جسر قسنطينة، المقرية، القبة، حسين داي، باش جراح، الجزائر وسط، بلوزداد، سيدي محمد، بوروبة، بئر خادم.

وأوضح البيان أنه سيتم الاستئناف التدريجي لعملية التزويد بالماء الشروب السبت 11 سبتمر الجاري.

سكان يقضون ليالي بيضاء بالعاصمة بسبب برنامج سيال

راسل سكان أحياء بالعاصمة مؤسسة تسيير المياه “سيال”، يوم 7 سبتمبر الجاري يشتكون من عدم الالتزام ببرنامج التوزيع المعلن عنه سابقا، فضلا عن قضاء السكان ليالي بيضاء في انتظار ماء الحنفيات الذي يصلهم بعد منتصف الليل وبتدفق ضعيف.

وكعينة من مشاكل توزيع المياه التي أرقت المواطنين، وجهت جمعية تمثل سكان حي السوفرة شمال (الحميز) ببلدية الدار البيضاء بالعاصمة، مراسلة لإدارة سيال نقلت فيها امتعاض السكان حيال برنامج توزيع المياه.

وحسب نفس المصدر، فإن البرنامج المعلن سابقا حول توزيع المياه لا وجود له على أرض الواقع، فيما اشتكى مواطنون من أن هناك منازل لا يصل الماء إلى حنفياتها لأيام متتالية ويقضي أصحابها ليالي بيضاء في انتظار المياه التي لا تصل حنفياتها وقد تصل في وقت متأخر من الليل.

ووفق نفس الجمعية، فإن توزيع المياه يتم على الثالثة صباحا، وبتدفق ضعيف لا يصل سوى عائلات تقطن الطوابق الأرضية، فيما لجأ عدد كبير من السكان إلى اقتناء مضخات للحصول على الماء.