سيال: تذبذب في عملية توزيع المياه عبر هذه البلديات

أعلنت شركة المياه والتطهير للجزائر، سيال، وقوع عطب في مرافق الضخ على مستوى سد قدراة سيؤدي إلى تذبذب في عملية توزيع المياه الجمعة عبر 22 بلدية شرق ووسط العاصمة.

وأشارت سيال في بيان لها أن البلديات المعنية هي: رغاية، الرويبة، هراوة، عين طاية، دار البيضاء، باب الزوار، الحراش، المرسى، برج الكيفان، برج البحري، المحمدية، واد سمار، جسر قسنطينة، المقرية، القبة، حسين داي، باش جراح، الجزائر وسط، بلوزداد، سيدي محمد، بوروبة، بئر خادم.

وأوضح البيان أنه سيتم الاستئناف التدريجي لعملية التزويد بالماء الشروب السبت 11 سبتمر الجاري.

سكان يقضون ليالي بيضاء بالعاصمة بسبب برنامج سيال

راسل سكان أحياء بالعاصمة مؤسسة تسيير المياه “سيال”، يوم 7 سبتمبر الجاري يشتكون من عدم الالتزام ببرنامج التوزيع المعلن عنه سابقا، فضلا عن قضاء السكان ليالي بيضاء في انتظار ماء الحنفيات الذي يصلهم بعد منتصف الليل وبتدفق ضعيف.

وكعينة من مشاكل توزيع المياه التي أرقت المواطنين، وجهت جمعية تمثل سكان حي السوفرة شمال (الحميز) ببلدية الدار البيضاء بالعاصمة، مراسلة لإدارة سيال نقلت فيها امتعاض السكان حيال برنامج توزيع المياه.

وحسب نفس المصدر، فإن البرنامج المعلن سابقا حول توزيع المياه لا وجود له على أرض الواقع، فيما اشتكى مواطنون من أن هناك منازل لا يصل الماء إلى حنفياتها لأيام متتالية ويقضي أصحابها ليالي بيضاء في انتظار المياه التي لا تصل حنفياتها وقد تصل في وقت متأخر من الليل.

ووفق نفس الجمعية، فإن توزيع المياه يتم على الثالثة صباحا، وبتدفق ضعيف لا يصل سوى عائلات تقطن الطوابق الأرضية، فيما لجأ عدد كبير من السكان إلى اقتناء مضخات للحصول على الماء.