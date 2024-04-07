“سيال” تستنكر تزايد الاعتداءات على منشآتها بالعاصمة

سجلت حادثتين في وقت متقارب

استنكرت شركة المياه والتطهير “سيال” استمرار الاعتداءات على منشآتها بعد أن شهد بئران إرتوازيان متواجدان على مستوى بلدية تسالة المرجة، أعمالا تخريبية مست مختلف وحداتهما.

وقالت الشركة في بيان لها أن مجهولين قاموا بسرقة محولان كهربائيان خاصين بتزويد البئران الإرتوازيان 22 و14 المتواجدين على مستوى بلدية تسالة المرجة بالطاقة الكهربائية، بالإضافة لحوالي 40 متر من الكوابل الناقلة للكهرباء في البئرين من المحول نحو لوحتي التحكم.

وقالت الشركة أن هذه السلوكيات تؤثر على الخدمة العمومية بخلقها نقصا في الإنتاج اليومي يقدر بحوالي 2000 متر مكعب تساهم في تزويد ساكنة بلديات سلسلة المرتفعات غرب العاصمة.

بسبب عمل تخريبي.. نقص التزود بالمياه ببراقي و”سيال” تستنكر

وبتاريخ 25 مارس 2024، نددت شركة المياه التطهير للعاصمة “سيال” بالعمل التخريبي الذي طال بئرا ارتوازيا ببلدية براقي مست مختلف وحداته وتسبب في نقص الانتاج.

وقالت “سيال” في بيان لها أنها تستنكر ما قام به مجهولون على مستوى البئر الارتوازي رقم 75 المتواجد ببلدية براقي خلال نهاية الأسبوع الفارط وقاموا بسرقة حوالي 25 متر طولي من الكوابل الكهربائية 4×50 مم.

وأفادت الشركة أن هذه السلوكيات أثرت على الخدمة العمومية بخلقها نقصا في الإنتاج يقدر بحوالي 2000 متر مكعب في اليوم تساهم في تزويد ساكنة بلدية براقي.

واستنكرت شركة سيال في بيانها هذا النوع من الأفعال التي تخل بالسير الحسن للخدمة العمومية للمياه الشروب.