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“سيال” تسطر برنامجا خاصا للتزود بالمياه خلال عيد الأضحى

الشروق أونلاين
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“سيال” تسطر برنامجا خاصا للتزود بالمياه خلال عيد الأضحى

كشف المدير العام لشركة “سيال”، لياس ميهوبي، عن “إعداد برنامج خاص لتزويد سكان العاصمة وتيبازة بالماء الشروب خلال يومي العيد بكميات إضافية.

وأشار ميهوبي، السبت، إلى أن الشركة تسجل “ذروة استهلاك المياه الشروب” خلال صبيحة اليوم الأول من عيد الأضحى فقط، الشيء الذي دفعها إلى تسطير “برنامج خاص لزيادة الإنتاج من 800 الف متر مكعب في اليوم إلى 1ر1 مليون متر مكعب في اليوم”.

كما دعا ميهوبي المواطنين إلى “الإلتزام بسلوك مثالي وتفادي كل أنواع التبذير واستهلاك المياه بطريقة عقلانية من أجل تمكين الجميع من الاستفادة من هذا المورد في هذا اليوم”

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