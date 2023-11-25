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سيال: تعديل برنامج توزيع المياه عبر 11 بلدية

الشروق أونلاين
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سيال: تعديل برنامج توزيع المياه عبر 11 بلدية

أعلنت شركة المياه والتطهير للجزائر “سيال” عن تعديل برنامج توزيع المياه بسبب توقف إنتاج بعض محطات تحلية المياه عقب التقلبات الجوية الأخيرة.

وأفادت سيال في بيان لها، السبت، أنه وبسبب التقلبات الجوية المسجلة خلال يومي الخميس  والجمعة  ارتفع مستوى تعكر مياه البحر، مما أدى إلى توقف الإنتاج في محطات تحلية مياه البحر بقورصو كاب جنات زرالدة وعين بنيان .

وتابع البيان أنه على إثر هذه التقلبات ولضمان سيرورة عملية توزيع المياه بطريقة متزنة ستقوم سيال، ابتداء من يوم السبت بتعديل برنامج التوزيع على مستوى بعض أحياء البلديات التالية: القبة، حسين داي بئر خادم، جسر قسنطينة، السحاولة، الرغاية، برج الكيفان، زرالدة، معالمة، عين بنيان والحمامات.

وتطمئن سيال زبائنها القاطنين في البلديات المعنية بأن الرجوع إلى برنامج التوزيع المعتاد ستستأنف تدريجيا بعد عودة الإنتاج على مستوى محطات تحلية مياه البحر المعنية وامتلاء الخزانات الرئيسية.

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