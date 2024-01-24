سيال: تعديل برنامج توزيع المياه عبر 17 بلدية بالعاصمة وتيبازة

أعلنت شركة المياه والتطهير للجزائر “سيال”، عن تعديل في برنامج توزيع الماء الشروب على مستوى عدة بلديات عبر عدة بلديات بالعاصمة وتيبازة.

وأفادت الشركة في بيان لها أنه وعلى اثر برمجة أشغال صيانة دورية لمحطة تحلية مياه البحر فوكة ابتداء من الأربعاء إلى غاية الخميس سيتم تعديل برنامج التوزيع عبر بلديات:

1- ولاية تيبازة:

القليعة، الدواودة، فوكة، الحطاطبة، الشعيبة، بواسماعيل، عين تاقورایت، بوهارون خميستي، سيدي راشد وتيبازة.

2- ولاية الجزائر:

المدينة الجديدة سيدي عبد الله، المحالمة، زرالدة، سطاوالي، عين البنيان والحمامات

وأعلمت سيال زبائنها القاطنين بالبلديات المعنية، أن العودة إلى برنامج التوزيع المعتاد ستتم تدريجيا بداية من يوم الجمعة.