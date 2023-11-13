سيال: تعديل برنامج توزيع المياه عبر 19 بلدية بالعاصمة وتيبازة

أعلنت شركة المياه والتطهير للجزائر “سيال”، عن تعديل برنامج توزيع المياه عبر عدة بلديات بولايتي الجزائر العاصمة وتيبازة ابتداء من الإثنين إلى غاية الخميس.

وأفادت سيال في بيان لها، الاثنين، أن التعديل جاء بسبب برمجة أشغال صيانة دورية لمحطة تحلية مياه البحر بفوكة ابتداء من الإثنين إلى غاية الخميس مما سيتسبب في تراجع الإنتاج بـ 60000 م3.

وقالت سيال في بيانها إن توقف الإنتاج في هذه المحطة الاستراتيجية سيتسبب في تذبذبات وتعديل برنامج التوزيع على مستوى البلديات التالية:

1- الجزائر العاصمة:

المدينة الجديدة سيدي عبد الله، اسطاوالي، عين البنيان، الشراقة (حي 602 مسكن الكثبان وبوشاوي البحري)، المعالمة زرالدة، السويدانية (بلوطة) والحمامات.

2- تيبازة:

القليعة، الدواودة، فوكة، الحطاطبة، الشعيبة، بواسماعيل، عين تاقورايت، بوهارون، خميستي، سيدي راشد وتيبازة.

وتعلم سيال زبائنها القاطنين بالبلديات المعنية أن العودة إلى برنامج التوزيع المعتاد ستتم تدريجيا بداية من يوم الخميس المقبل.