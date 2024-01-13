سيال: تعديل برنامج توزيع المياه عبر 19 بلدية بالعاصمة وتيبازة  

أعلنت شركة المياه والتطهير للجزائر “سيال”، عن تعديل في برنامج توزيع المياه عبر عدة بلديات غرب العاصمة وبولاية تيبازة بداية من الاثنين المقبل.

وأفادت الشركة، السبت، في بيان لها أنه بسبب برمجة شركة مياه تيبازة، أشغال صيانة دورية لمحطة تحلية مياه البحر فوكة ابتداء من الإثنين 15 جانفي إلى غاية الخميس، سيتم تعديل برنامج التوزيع على مستوى البلديات التالية :

1-ولاية الجزائر:

المدينة الجديدة سيدي عبد الله، زرالدة، المعالمة، اسطاوالي، عين البنيان، الشراقة (حي 602 مسكن الكثبان وبوشاوي البحري، السويدانية ) حي بلوطة والحمامات.

2-ولاية تيبازة:

تيبازة، حطاطبة، بواسماعيل، القليعة، الدواودة، فوكة، الشعيبة، عين تاقورایت بوهارون خميستي، وسيدي راشد.

وقالت الشركة إن العودة إلى برنامج التوزيع المعتاد ستتم تدريجيا بعد استئناف الإنتاج على مستوى المحطة وامتلاء الخزانات الرئيسية.