قررت شركة توزيع المياه والتطهير” سيال” التراجع عن برنامج جديد يقضي بتقليص ساعات توزيع المياه بالعاصمة بداية من الثلاثاء.

وجاء في بيان ثان للشركة إنه تقرر الإبقاء على البرنامج القديم لتوزيع المياه بالعاصمة وإلغاء القرار المعلن سابقا.

وحسبها: نحيطكم علما أن برنامج توزيع المياه الشروب المسطر يوم 7 أفريل 2021، خلال شهر رمضان للجزائر العاصمة يبقى سائر المفعول ولن يتم تغييره.

وكانت سيال أعلنت في بيان لها، الاثنين، أن تزويد العاصمة بالماء الشروب سيكون يوميا وبصفة منتظمة من منتصف النهار إلى الساعة 20:00 ليلا.

وأكدت الشركة أنها سطرت برنامجا استعجاليا لضمان توفير المياه للمواطنين والحفاظ على هذه المادة الحيوية.