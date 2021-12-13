سيال تعلن عن انقطاع في التزود بالمياه عبر 11 بلدية بالعاصمة

أعلنت شركة المياه والتطهير للجزائر “سيال”، الإثنين، عن انقطاع التزويد بالمياه الشروب على مستوى 11 بلدية بالعاصمة، بسبب أشغال تمس شبكة التوزيع.

وحسب بيان أول للشركة فإن انقطاع المياه سيكون بداية من اليوم الإثنين، 13 ديسمبر 2021، من الساعة 18:00 مساء و لمدة 24 ساعة، من أجل القيام بأشغال لإصلاح قناة رئيسية لنقل المياه ببلدية درارية.

وأوضح المصدر أن هذه الأشغال ستؤدي إلى قطع التزويد بالمياه على 7 بلديات من الساعة 18:00 الإثنين 13 ديسمبر إلى غاية الساعة 18:00 من مساء يوم الثلاثاء 14 ديسمبر على مستوى البلديات الآتية:

بلدية الدرارية: (بالكامل)، بلدية سطاوالي (جزئياً)، بلدية العاشور: (كاملة)، بلدية دلي ابراهيم (جزئياً)، بلدية السويدانية: (بالكامل)، بلدية أولاد فايت: (كاملة)، بلدية الشراقة: (جزئياً).

وفي بيان آخر كشفت شركة سيال أن أشغال تطهير ومعاينة لخزان “الساحل” ببلدية الجزائر الوسطى سيؤدي إلى انقطاع المياه عبر 4 بلديات هي:

الجزائر الوسطى (جزئياً)، القصبة (جزئياً)، باب الواد (جزئياً)، واد قريش (جزئياً) بداية من صبيحة الثلاثاء على الساعة 8 صباحًا وحتى الساعة 5 مساء.

وأوضحت سيال أن استئناف تزويد المواطنين بالماء سيكون تدريجيا بعد انتهاء الأشغال.