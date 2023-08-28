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الجزائر

سيال: تغيير برنامج توزيع المياه مؤقتا عبر 6 بلديات بالعاصمة

الشروق أونلاين
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سيال: تغيير برنامج توزيع المياه مؤقتا عبر 6 بلديات بالعاصمة

أعلنت شركة المياه والتطهير للجزائر “سيال” عن تغيير في برنامج توزيع المياه عبر عدة بلديات غرب العاصمة مؤقتا.

وقالت الشركة في بيان لها، الاثنين، أن تغيير البرنامج راجع لتسجيل توقف الإنتاج على مستوى محطات تحلية مياه البحر بزرالدة شاطئ النخيل وعين البنيان بسبب ارتفاع عكارة “turbidite” مياه البحر بعد التقلبات الجوية الأخيرة.

وأفادت المؤسسة في البيان أن توقف الإنتاج في هذه المحطات تسبب عنه تذبذبات في برنامج التوزيع على مستوى البلديات الغربية والساحلية للجزائر العاصمة التالية:

1- المدينة الجديدة سيدي عبد الله

2- المعالمة

3- اسطاوالي

4- عين البنيان

5- زرالدة

6- حمامات

وأعلمت سيال زبائنها القاطنين في البلديات المعنية أنّ العودة إلى برنامج التوزيع المعتاد سيتم تدريجيا بعد عودة المحطات للخدمة وامتلاء الخزنات الرئيسية التي تمونها هذه المنشآت.

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