سيال تكشف عن سبب تأخر عملية التزويد بالمياه شرق العاصمة

عرفت بعض بلديات شرق الجزائر العاصمة، الاثنين، تأخرا في عملية التزويد بالمياه الشروب في الساعات الأولى للتوزيع بسبب وقوع خلل أمس الأحد على الساعة 23:00 على مستوى منشآت الضخ بسد قدارة والذي أدى إلى توقف محطة معالجة المياه الشروب ببودواو وخفض تحويل المياه من هذا النظام نحو الجزائر.

وأكدت شركة المياه والتطهير للجزائر “سيال” في بيان لها أن فرقها شرعت في عملية الاصلاح فور وقوع العطب من أجل استئناف الخدمة للمعدات.

كما أوضح البيان انه عند استئناف عملية التزويد بالمياه الشروب، يتم تزويد بلديات شرق الجزائر المعنية ببرنامج التوزيع “تدريجيا” اليوم الاثنين مع تأخير في بداية ساعات التوزيع.

وقامت سيال بتسخير تجهيزات متنقلة لضمان تزويد المستخدمين ذوي الأولوية (المؤسسات العمومية والمستشفيات بالمياه).

وأكدت لزبائنها القاطنين في البلديات المعنية بأن استئناف عملية التزويد بالمياه الشروب سيتم بصفة تدريجية عند نهاية الأشغال.