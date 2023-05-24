سيال: توقف التزود بالمياه عبر 7 بلديات بالعاصمة هذا الخميس

أعلنت شركة المياه والتطهير للجزائر “سيال” عن توقف التزود بالمياه هذا الخميس عبر 7 بلديات بالعاصمة بسبب برمجة أشغال صيانة على مستوى محطة تحلية ميه البحر بكاب جنات.

وقالت “سيال” في بيان لها، الأربعاء، أنّ هذه الأشغال ستؤدي لانقطاع في عملية التزويد بالمياه الشروب مستوى البلديات التالية:

1- بلدية القبة

2- بلدية بئر مراد رايس حي الينابيع

3- بلدية هراوة

4- بلدية عين طاية

5- بلدية المرسى

6- بلدية رغاية مناطق شبشب جعفري، حفراد والقطب الحضري قريشي

7- بلدية برج الكيفان منطقة درقانة

وأفاد بيان للمؤسسة أنه سيتم استئناف عملية التزويد بالمياه الشروب حسب البرنامج المعتاد تدريجيا خلال يوم الجمعة 26 ماي 2023 ، وذلك تزامنا مع عودة الإنتاج على مستوى المحطة المعنية بكامل طاقتها وبعد امتلاء الخزانات الرئيسية.