سيال: توقف تزويد هذه البلديات بالمياه الشروب لهذا السبب..!

أعلنت شركة المياه والتطهير للجزائر -سيال-، توقف تزويد عدد من أحياء بلديات العاصمة بالمياه الشروب بسبب عن قيامها بأشغال صيانة قناة رئيسية لنقل المياه الأربعاء بداية من الساعة 08:00 إلى غاية الساعة 04:00 من يوم الخميس.

وجاء في بيان للشركة أن الأشغال تقام على مستوى بلدية اسطاوالي، وستتسبب في توقف عملية التزويد بالمياه الشروب على مستوى أحياء البلديات التالية:

1-بلدية اسطاوالي: حي 872 جيلالي، حي ميموزة، حي غوميز، حي 138 مسكن، منطقة جيلالي، منطقة قاسمي؛

2-بلدية زرالدة: وسط المدينة، التقسيم الشرقي وحي 500 مسكن؛

3-بلدية المعالمة: وسط المدينة، حي عدل 1200 مسكن، حي عدل 1400 مسكن، الأحياء الترقوية الخاصة 35 و10؛

4-بلدية عين البنيان: جزئيا؛

5-بلدية الحمامات: كليا؛

6-بلدية الشراقة: حي بوشاوي البحري، حي السكن الوظيفي لاتصالات الجزائر والكثبان.

وسيتسبب هذا التوقف في تأخير وتعديل برنامج التوزيع على مستوى البلديات المعنية وذلك من أجل تغطية النقص في الإنتاج.