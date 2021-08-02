سيال: وقف عملية التزويد بالمياه الشروب بهذه الأحياء في العاصمة

تقوم شركة المياه والتطهير للجزائر سيال، الإثنين، بأشغال تصليح قناة رئيسية لنقل المياه.

وجاء في بيان للشركة: تقام هذه الأشغال على مستوى بلدية القبة، وستتسبب في وقف عملية التزويد بالمياه الشروب بالأحياء التالية:

-بلدية القبة جزئيا (حضيرة بن عمار، حي جيلالي اليابس، حي الباهية، شارع حنفي هجرس، الجزء الأيمن للطريق الولائي 14، حي 648 مسكن، حي 286 مسكن، مزرعة ديسكا، شارع 04 الضفة البيضاء، لاكادات، حي البدر، حي غريغوري، مزرعة جاييس).

وتؤكد سيال لزبائنها القاطنين في أحياء البلدية المعنية بأنّ عملية إعادة التزويد بالمياه الشروب ستستأنف تدريجيا عند نهاية الأشغال.