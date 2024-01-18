-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

سيال: 9 خدمات عبر المنصة الرقمية الجديدة

الشروق أونلاين
  • 117
  • 0
سيال: 9 خدمات عبر المنصة الرقمية الجديدة

أعلنت شركة المياه والتطهير “سيال” عن اطلاق المنصة الرقمية “خدماتي”، بغية رقمنة الخدمة العمومية لمياه الشرب والتطهير ولتسهيل الولوج لمختلف الخدمات.

وأوضحت الشركة في بيان لها، أن المنصة الرقمية تقدم 9 خدمات متمثلة في الربط بشبكة مياه الشرب والتطهير، تشخيص ودراسة شبكات مياه الشرب والتطهير.

كما تقدم سيال عبر منصتها خدمات المراقبة وتحليل جودة المياه. التكوين وتنظيم التظاهرات، البحث عن التسربات. تطهير شبكة المياه المستعملة، إعادة تأهيل غرف التفتيش. إضافة إلى تنظيف خزانات مياه الشرب وتوزيع المياه الصالحة للشرب بالصهاريج.

رابط الولوج إلى المنصة باللغة العربية: https://seaal.dz/khadamati

رابط الولوج للمنصة باللغة الفرنسية: https://seaal.dz/fr/khadamati seaal.dz

مقالات ذات صلة
ضمان اجتماعي: “كناص” ينشر بيانا هاما

ضمان اجتماعي: “كناص” ينشر بيانا هاما

العرباوي يشارك في قمة حركة عدم الانحياز بأوغندا

العرباوي يشارك في قمة حركة عدم الانحياز بأوغندا

الرئيس تبـون يستقبل وزير خارجية موريتانيا (فيديو)

الرئيس تبـون يستقبل وزير خارجية موريتانيا (فيديو)

اتفاقية لتسليم المجرمين بين الجزائر وتونس

اتفاقية لتسليم المجرمين بين الجزائر وتونس

مسؤول بالوزارة: تدابير جديدة لتشجيع السياحة الصحراوية

مسؤول بالوزارة: تدابير جديدة لتشجيع السياحة الصحراوية

هذا ما قاله عطاف أمام لجنة فلسطين بحركة عدم الانحياز(فيديو)

هذا ما قاله عطاف أمام لجنة فلسطين بحركة عدم الانحياز(فيديو)

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد