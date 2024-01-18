سيال: 9 خدمات عبر المنصة الرقمية الجديدة

أعلنت شركة المياه والتطهير “سيال” عن اطلاق المنصة الرقمية “خدماتي”، بغية رقمنة الخدمة العمومية لمياه الشرب والتطهير ولتسهيل الولوج لمختلف الخدمات.

وأوضحت الشركة في بيان لها، أن المنصة الرقمية تقدم 9 خدمات متمثلة في الربط بشبكة مياه الشرب والتطهير، تشخيص ودراسة شبكات مياه الشرب والتطهير.

كما تقدم سيال عبر منصتها خدمات المراقبة وتحليل جودة المياه. التكوين وتنظيم التظاهرات، البحث عن التسربات. تطهير شبكة المياه المستعملة، إعادة تأهيل غرف التفتيش. إضافة إلى تنظيف خزانات مياه الشرب وتوزيع المياه الصالحة للشرب بالصهاريج.

رابط الولوج إلى المنصة باللغة العربية: https://seaal.dz/khadamati

رابط الولوج للمنصة باللغة الفرنسية: https://seaal.dz/fr/khadamati seaal.dz