سيباستيان لوكورنو لا يستبعد الاستقالة من جديد…

أكد سيباستيان لوكورنو يوم أمس السبت، 11 أكتوبر، أنه وبالرغم من موافقته على العودة إلى رأس الحكومة الفرنسية بعد استقالته، إلا انه لا يستبعد الاستقالة مرة أخرى في حالة ما إذا لم تتوفر الشروط لتسيير الحكومة على طريقته الخاصة.

ونقلت صحيفة “لا تريبون ديمونش“، أن لوكورنو عاد خلال حديث مع عدد من الصحفيين إلى استقالته السابقة من الحكومة في أقل من 14 ساعة من إعلان تشكيلة الوزراء “لقد استقلت يوم الاثنين الماضي لأن الشروط لم تعد متوفرة، وإذا لم تعد الشروط متوفرة هذه المرة أيضا، فسأغادر”، وأضاف لوكورنو أن ماكرون لم يكن على علم بقرار استقالته يوم الاثنين الماضي.

وأضاف لوكورنو: “لا يمكننا الاستمرار كما كان الأمر من قبل ؛ نحن بحاجة إلى حكومة أكثر حرية، بما في ذلك في علاقتها بالأحزاب السياسية”، وأكد أنه سيكشف عن فريقه الوزاري يوم الإثنين أو الثلاثاء، واعدا بمفاجئات.

ومن المنتظر ألا تضم القائمة، كما أشار إليه سيباستيان لوكورنو يوم إعلان عودته إلى رأس الحكومة، أسماء المترشحين لرئاسيات 2027 مثل كل من جيرالد دارمانان وبرونو ريتايو.