-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
اختفاء ووفاة طفل في الشلف.. متابعة جزائية صارمة للكشف عن مرتكبي الجريمة
العالم

سيباستيان لوكورنو لا يستبعد الاستقالة من جديد…

الشروق أونلاين
  • 247
  • 0
سيباستيان لوكورنو لا يستبعد الاستقالة من جديد…
رويترز
دافع سيباستيان لوكورنو عن حكومة مستقلة في قرارها.

أكد سيباستيان لوكورنو يوم أمس السبت، 11 أكتوبر، أنه وبالرغم من موافقته على العودة إلى رأس الحكومة الفرنسية بعد استقالته، إلا انه لا يستبعد الاستقالة مرة أخرى في حالة ما إذا لم تتوفر الشروط لتسيير الحكومة على طريقته الخاصة.

ونقلت صحيفة “لا تريبون ديمونش“، أن لوكورنو عاد خلال حديث مع عدد من الصحفيين إلى استقالته السابقة من الحكومة في أقل من 14 ساعة من إعلان تشكيلة الوزراء “لقد استقلت يوم الاثنين الماضي لأن الشروط لم تعد متوفرة، وإذا لم تعد الشروط متوفرة هذه المرة أيضا، فسأغادر”، وأضاف لوكورنو أن ماكرون لم يكن على علم بقرار استقالته يوم الاثنين الماضي.

ماكرون يعيد وزيره الأول المستقيل إلى رئاسة الحكومة

وأضاف لوكورنو: “لا يمكننا الاستمرار كما كان الأمر من قبل ؛ نحن بحاجة إلى حكومة أكثر حرية، بما في ذلك في علاقتها بالأحزاب السياسية”، وأكد أنه سيكشف عن فريقه الوزاري يوم الإثنين أو الثلاثاء، واعدا بمفاجئات.

ومن المنتظر ألا تضم القائمة، كما أشار إليه سيباستيان لوكورنو يوم إعلان عودته إلى رأس الحكومة، أسماء المترشحين لرئاسيات 2027 مثل كل من جيرالد دارمانان وبرونو ريتايو.

مقالات ذات صلة
الرئيس تبون يعزّي أمير قطر في وفاة 3 دبلوماسيين قطريين

الرئيس تبون يعزّي أمير قطر في وفاة 3 دبلوماسيين قطريين

هكذا علق بوتين على ضياع جائزة نوبل للسلام من ترامب  

هكذا علق بوتين على ضياع جائزة نوبل للسلام من ترامب  

خلال ساعات.. حماس تعلن استعدادها للإفراج عن 20 رهينة صهيونية

خلال ساعات.. حماس تعلن استعدادها للإفراج عن 20 رهينة صهيونية

حماس والجهاد والجبهة الشعبية: نرفض أي وصاية أجنبية على غزة

حماس والجهاد والجبهة الشعبية: نرفض أي وصاية أجنبية على غزة

حصر الدمار يتواصل… والأجهزة الأمنية توسّع انتشارها في قطاع غزة

حصر الدمار يتواصل… والأجهزة الأمنية توسّع انتشارها في قطاع غزة

هذا ما قاله وزير دفاع الاحتلال عن أنفاق حماس وسلاحها! 

هذا ما قاله وزير دفاع الاحتلال عن أنفاق حماس وسلاحها! 

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد