سيترام تندد باعتداء جسدي على أحد موظفيها

نددت شركة تسيير خطوط الترامواي “سيترام” باعتداء جسدي بالسلاح الأبيض على أحد موظفيها في الجزائر العاصمة يوم أمس الخميس، 16 ماي.

الموظف ضحية الإعتداء، وهو عون رقابة في ترامواي الجزائر العاصمة، تعرض إلى “اعتداء جسدي بالسلاح الأبيض على مستوى الوجه أثناء تأدية مهامه في مراقبة التذاكر بين محطتي سيدي إدريس وبن زرقة من قبل أحد المسافرين الذي كان في وضعية غير قانونية داخل عربة الترامواي.”

سيترام قالت في بيانها أنها تدين “هذا الاعتداء بأشدّ العبارات وتتأسف عن ما جرى.”

الشركة التي ذكّرت أن “أعوان المراقبة يؤدون مهامهم فحسب” أكدت أنها “ستتخذ الشركة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المعتدي.”