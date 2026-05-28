“سيتعيّن علينا نسفهم”.. ترامب يهدّد سلطنة عمان! (فيديو)

أثار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال الساعات الماضية، موجة جدل واسعة بعد تصريحات صادمة، هدّد من خلالها بنسف سلطنة عُمان.

وقال ترمب في حديثه مع الصحفيين خلال اجتماع لإدارته في البيت الأبيض: “المضيق سيكون مفتوحا للجميع”، وذلك ردا على سؤال عما إن كان سيقبل باتفاق قصير الأمد يسمح لطهران ومسقط بإدارة مضيق هرمز.

وأضاف بلهجة التهديد والوعيد: “إنها مياه دولية، وعُمان ستحسن التصرف مثل الجميع وإلا فسيتعين علينا نسفهم. إنهم يفهمون ذلك وسيكونون على ما يرام”.

وجاءت هذه التصريحات التي تم وصفها بالخطيرة، بعد إعلان التلفزيون الإيراني الرسمي تفاصيل مسودة إطار عمل أولي غير رسمي لمذكرة تفاهم مع الولايات المتحدة بوساطة باكستانية بهدف إنهاء الحرب.

وجاء فيها أن طهران ستتولى إدارة مسار حركة السفن عبر مضيق هرمز بالتعاون مع سلطنة عمان.

وذكر التلفزيون الإيراني الرسمي أنه -وفقا للمسودة- ستتعهد طهران بإعادة ‌عبور السفن التجارية ⁠لمضيق هرمز ⁠إلى ⁠مستويات ما ⁠قبل ⁠الحرب ‌في ‌غضون ‌شهر واحد.

وقال التلفزيون الإيراني إن “الإطار الأولي لتفاهم إسلام آباد الذي يمكن أن يشكّل نقطة تحوّل في مسار إنهاء الحرب التي فُرضت على إيران، يخضع هذه الأيام لمراجعات ووضع اللمسات الأخيرة على النص”، مشيرا إلى أنه “لا يزال غير نهائي”.

وفي المقابل، قال البيت ⁠⁠الأبيض إن تقرير التلفزيون ‌‌الإيراني “غير صحيح”، ⁠⁠وإن ⁠⁠المذكرة المشار إليها “مختلَقة بالكامل”.

