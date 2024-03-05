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“سيخسر الانتخابات بسبب غزة”.. ممثلة أمريكية شهيرة تصف بايدن بالشرير

جواهر الشروق
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“سيخسر الانتخابات بسبب غزة”.. ممثلة أمريكية شهيرة تصف بايدن بالشرير
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الممثلة الأمريكية أماندا سيلز

تحدثت ممثلة أمريكية شهيرة عن الرئيس جو بايدن باستياء كبير، مؤكدة بأنه سيخسر الانتخابات الرئاسية بسبب موقفه من الحرب في غزة واصفة إياه بالشرير.

وبحسب ما أوردت صحف أمريكية فإن نجمة مسلسل ” إن سيكيود”، أماندا سيلز تعتقد بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيخسر الانتخابات الرئاسية بسبب موقفه من الحرب في غزة.

ووصفت سيلز، ، بايدن بأنه رجل شرير وقالت إن إدارته بحاجة إلى الاستماع إلى ما يطالب به غالبية الأمريكيين – الضغط من أجل وقف دائم لإطلاق النار وضمان عدم عيش الفلسطينيين تحت تهديد دائم بالعنف والموت.

وأضافت في مقابلة مع موقع ” تي إم زي” بأنها فقدت الثقة في بايدن بسبب ما تعتبره عدم اتخاذ إجراء من جانبه – وفي هذه المرحلة، تعتقد بأن الناخب سيختار واحداً من شريرين.

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