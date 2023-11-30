سيدات “الخضر” بهدف تحقيق فوز مريح أمام بورندي وحسم التأهل لـ” كان 2024″

يسعى المنتخب الوطني للسيدات، لتحقيق فوز مريح أمام نظيره البوروندي، في المباراة الأولى من الدور التصفوي الأخير لكأس أمم إفريقيا 2024.

ويستقبل منتخب السيدات، نظيره البورندي أمسية الخميس بداية من الساعة الخامسة، بملعب 5 جويلية، قبل المواجهة الثانية التي تجمع المنتخبين بعد أربعة أيام، بنفس الملعب.

وأكد مدرب منتخب السيدات، فريد بن ستيتي أن اللقاء الأول أمام بورندي سيكون هاما و ليس حاسما، وأن المنتخب مطالب ب بالتحلي بروح العزيمة والإرادة.

وأضاف: “منتخب بوروندي متعود على مواجهات الأدوار التصفوية، لقد عاينت المنافس الذي احتفظ بنفس المدرب للنسخة الأخيرة للكان، وبالنسبة لي، يبقى التقني محافظا على نفس فلسفته في اللعب”.

وختم بن ستيتي: “لا يمكن الحديث عن الفوز قبل خوض اللقاء، وعلينا التطلع نحو التأهل الذي سيكون مفيدا لنا جميعا، فمباريات التأهل للمرحلة النهائية تبقى دائما صعبة، ويجب عدم تفويت هذه الفرصة السانحة”.